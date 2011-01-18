Arif Doğan: Abdülkadir Aygan'ı ben öldürttüm, JİTEM benim

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Aygan'dan Arif Doğan'a yanıt: Yaşıyorum

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını tekerlekli sandalyeye oturarak yapan Doğan, JİTEM'le ilgili açıklamalarda bulundu.Arif Doğan, kendisine zaman verilirse halkına olan borcu nedeniyle JİTEM'i açılayacağını ifade ederek, ''JİTEM benim. Veli paşama (Veli Küçük) devrettiğim Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığıdır. JİTEM benimle vardır. Diyeceksiniz 'sen devlet içinde devlet misin', hayır değilim'' dedi.Vatan haini olmadığını belirten Doğan, ''JİTEM legal değil diyorlar. Genelkurmay, jandarma inkar ediyor. Arif Doğan manyağı çıkmış... Kimseye yalan söylüyor demiyorum ama ben söyleyeceğimi de söylerim. JİTEM kadrolu bir kuruluş değildir, geçici süre için kurulmuş operatif istihbarat birliğidir. İstihbarat artı icraattır'' diye konuştu.Doğan, JİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan'la ilgili olarak da ''Biri çıkmış 'adamları öldürdük' falan diyor. Böyle bir şey olamaz. Abdülkadir Aygan'ı ben öldürttüm. Askeri, sivili, herkesi suçluyor. Bu adam ölü. Ölmüş insanı kullanıyor PKK, gayet güzel kullanıyor. İsveç'te yaşıyormuş, DNA testi yapılsın, verilecek cezaya razıyım'' dedi.Savunmasını yaparken yavaş konuşan Doğan, nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, oksijen tüpünü kullanması için duruşmaya ara verilmesini istedi.Bunun üzerine duruşmaya öğlen arası verildi.