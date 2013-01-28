Ariel Şaron, 7 yıl sonra tepki verdi

Bitkisel hayattaki İsrail eski Başbakanı Ariel Şaron'un beyninde 7 yıl aradan sonra ilk kez hareketlenme tespit edildi.

İsrail eski Başbakanı Ariel Şaron, 2006 yılında felç geçirdikten sonra bitkisel hayata girmişti. Şaron'un tedavisini yapan doktorlar, 2006'dan bu yana komada olan İsrail eski Başbakanı'nın beyninde hareketlenme izlediklerini açıkladı.

Beerşeba'da Soroka Hastanesi doktorlar yaptığı testlerde Şaron'un dış etkilere yanıt verdiğini, aile fotoğrafları gösterildiğinde ve oğlunun sesini duyduğunda bu hareketlenmenin arttığını belirtti.

İsrailli ve ABD'li bilim insanlarından oluşan doktorlar, test sonrası önemli beyin hareketi gözlediklerini, bu hareketlenmenin Şaron'un tam bilinç kazanması anlamına gelmediğini ama ''umut verici'' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Nöroloji Direktörü Alon Friedman da bitkisel hayatta olan Şaron'un konuşulanları dinlediğini ve bazı önemli bilgiler beyinine ulaştığında işlem gördüğünü söyledi.



'Utanç duvarı'nın mimarı



2001 yılında İsrail Başbakanı seçilen Ariel Sharon, 2005'de İsrail ordusunun ve yerleşimcilerin Gazze'den çekilmesini düzenlemişti. İşgal topraklarda yerleşim birimlerinin çoğalması politikasını destekleyen Şaron, İsrail ile Filistin'in Batı Şeria bölgesini birbirinden ayıran ''utanç duvarının'' yapılmasını başlatmıştı.



Katliam emri verdi



İsrail'de 1982 yılında Savunma Bakanı olan Şaron, İsrail'in Lübnan'a açtığı savaşı yürütmüştü. İşgal sırasında, İsrail'in işbirliği yaptığı Hristiyan Falanj Milisleri Sabra ve Şatilla mülteci kamplarına girerek binlerce Filistinli sivili

öldürmüştü. Tarihin en büyük katliamlarından birini gerçekleştiren Şaron, "Sabra ve Şatilla kasabı" olarak nitelendirilmişti.