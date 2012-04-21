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Arıç'tan eski hükümetlere tuvalet eleştirisi: Tuvalet açılışına katılan bakanlar vardı

AKP'li Arınç, geçmiş dönemlerdeki bakanların 20 defa temel atma töreni yaptıklarını ve genel tuveletlerin açılışlarına katıldıklarını söyledi

21 Nisan 2012 20:08

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçmişte tuvalet açılışına katılan bakanların olduğunu söyledi.

Arınç, geçmiş dönem hükümetlerini eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Meclis başkanlığımdan bu yana, hep toplu açılışlar yaparım. Her birinde 10 tane baraj, 20 tane gölet sulaması ve onlarca eseri hizmete açıyoruz. Bunun bir tek sebebi var, çünkü bu hıza yetişmek mümkün değil.

Eskiden 5 kilometre bir iş yapılsa bir bu başında, bir öbür başında açarlardı. 20 defa temel atma töreni yaparlardı. Ben genel tuvaletlerin açılışına bakanların katıldığını bilirim. O günlerden bugünlere geldik. Şimdi katrilyonluk işlerin içindeyiz.”

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TuvaletBülent Arınç

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