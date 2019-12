-ARIBOĞAN: KARAR MESAJ OLARAK ALGILANMALI İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, saha dışındaki olaylar nedeniyle iptal edilen Bursaspor-Beşiktaş maçının ardından Bursaspor'a verilen cezanın Türk futbolunda yükselen şiddete karşı bir mesaj olarak algılanmasını istediklerini söyledi. Arıboğan, İstinye'deki TFF binasında yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından karşılaşma ile ilgili cezaları söylemeden önce yaptığı açıklamada, spor dışında da insanların, toplumların yaşamlarında kırılma anları olduğunu ancak sporda özellikle futbolda bu kırılma anlarının daha sık yaşandığını, bu kırılma anlarının maçın, liglerin, şampiyonlukların kaderini belirlediğini kaydetti. İşlerin daha iyiye veya daha kötüye gidip gitmeyeceğinin, bu kırılma anlarına verilen tepkilerle belli olduğunu ifade eden Arıboğan, "Geçtiğimiz haftada da Türk futbolu ve şiddet anlamında da bir kırılma anı yaşadık. Futboldaki şiddetin sadece bir karşılaşmanın değil, büyük bir şehrin yaşamını nasıl etkileyebileceğini, şiddetin ne gibi büyük zararlar yol açabileceğini gördük. Bu olaylar Türkiye'nin her şehrinde yaşanabilir. Telafisi veya tamiri mümkün olmayan daha büyük tahribatlara yol açabilir" dedi. Olayları Bursaspor ve Bursa özelinde görmediklerini vurgulayan Arıboğan, şöyle konuştu: "Yaşananlar Bursaspor, Beşiktaş veya herhangi bir başka bir camianın başına gelebilirdi. Türk futbolunda gelinen nokta, futbolumuzun içinde bulunduğu atmosfer maalesef gerilmiş bir yay gibi. Gerilen yay serbest kaldığında okların kime vuracağı, kimlere zarar vereceği belli değil. Bugün burada yönetim kurulunun amacı Bursa ve Bursaspor'u cezalandırmak için değil. Türk futbolunun bu kırılma anında nasıl davranmamız gerektiğini değerlendirdik. Vereceğimiz kararların bir kulübü veya şehri cezalandırma olarak değil, Türk futbolunda yükselen şiddete karşı bir mesaj olarak algılanmasını istiyoruz." Arıboğan, TFF olarak şiddete karşı her önlemi almaya çalıştıklarını, Şiddet Yasası gibi düzenlemelerle olayların önünü almaya çabaladıklarını kaydederek, "Şiddete karşı verdiğimiz mücadelede bir kırılma anındayız. Bu andan sonra her şey iyiye veya çok daha kötüye gidebilir. Bu anlarda Türk futbol ailesi olarak vereceğimiz tepkiler geleceğimizi de belirleyecek. TFF olarak bugün açıkladığımız tüm önlemleri ve cezaları daha önceki kararlar, cezalar ve verilen tepkilerden bağımsız olarak bu bakış açısıyla değerlendirmenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu kararla ilgili TFF'nin cumartesi akşam üstünden şu saate kadar geçen 110 saat boyunca konuyu her açıdan defalarca incelediğini belirten Arıboğan, "Hem televizyondaki görüntüleri, hem de emniyetin görüntülerini izledik. Bugünkü yönetim kurulunda maçın temsilcilerini bir kez daha dinledik. Karar için hem TFF, hem UEFA disiplin talimatlarından faydalandığımızı vurgulamak isterim" dedi. -BURSA VALİSİ HARPUT- Bursa Valisi Şahabettin Harput da karara ilişkin şunları kaydetti: "Bu, çok ağır bir karar olmuştur. Olayların, Bursaspor ile birlikte mütalaa edilmesi yanlış olmuştur, fevkalade üzücüdür. Böyle bir karar alınmasını beklemezdim. Fevkalade üzüldüm."