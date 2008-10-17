Arıboğan: Terim ile sorun yok



Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatılması konusunda bir problemin olmadığını söyledi.



Yaklaşık 5 ay resmi maç yapmayacak olan A Milli Takım'da gündem teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini ne zaman uzatacağı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Terim ile ilgili en ufak bir problemin olmadığını belirterek, ''Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili konu önümüzdeki günlerde biter'' dedi.



Yoğun bir maç trafiğinin olduğunu ifade eden Arıboğan, ''Şimdi daha rahat bir döneme girdik. Her şey arzu edildiği gibi devam edecek. Zaten Fatih Terim'in sözleşmesi sürüyor. Uzatma konusu ise önümüzdeki günlerde biter'' diye konuştu.



Arıboğan, A Milli Takım'ın Estonya karşısında 2 puan kaybetmesiyle ilgili olarak ise, ''Henüz grup maçlarının başlarındayız. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazansaydık çok daha iyi olacaktı. Futbolda olmayınca olmuyor. Golü atıp kazanacağımız pozisyonlar oldu, gol gelmedi. Ne iddiamızda, ne başarımızda sapma var. İyi takımız. 2010 Dünya Kupası'na gitme konusunda en ufak tereddütümüz yok'' diye konuştu.



Son dönemde futbolcuların fazla sakatlanması konusunda da Arıboğan, ''Sakatlıkları bölmek gerekiyor. Futbolun sertliğinden dolayı yaşanan sakatlıklar ve adale sakatlıkları diye bölmek gerekiyor. Dönem dönem bu sakatlıklar olabilir. Artık futbolda tempo da yükseldi, maç sayısı arttı. Kulüplerimiz de sezon başındaki çalışmalarda titiz davranıyor. Yine de dönem dönem olabilir'' dedi.

