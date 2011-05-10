-ARIBOĞAN: ''ŞİDDETLE MÜCADELE EDECEĞİZ'' İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lutfi Arıboğan, Spor Toto Süper Lig'de yaşanan olaylar nedeniyle tamamlanamayan Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili, ''futbolda şiddetin önlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını'' söyledi. Lutfi Arıboğan, ''Yöntemi ne olursa olsun, biz devletimizle birlikte, Türk futbolunda kaosa, düzensizliğe, şiddete yol açan herkesle ve her şeyle mücadele edeceğiz'' dedi. Arıboğan, şöyle devam etti: ''Şu anda elimizde adaptasyon aşamasında olan bir Sporda Şiddetle Mücadele Yasası var. Gurur duyduğumuz bir yasadır ve çıkmasında büyük emeklerimiz var. Emeği geçen herkese çok da teşekkür ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki, Türk futbolu, suça yönelik insanların kendilerine yaşam alanı buldukları bir mecra olmayacak. Bunun için mücadele edeceğiz. Artık TFF yetkileri içinde yapılması gerekenleri yapacağız. Emniyet güçlerinden, devletten alacağımız tüm destekleri alacağız ve eninde sonunda bu sorunu çözeceğiz.'' -''KARAR ALINANA KADAR YORUM YOK''- Oynanamayan Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Arıboğan, ''Perşembe günkü yönetim kurulu toplantımızı ve burada alınacak kararı beklemek gerekiyor. Maçın oynanamayacağını görüp, maçın iptal kararını verdiğimiz andan itibaren hukuki bir süreç başladığı için, yorum yapmama kararı aldık. Perşembe günkü yönetim kararımıza kadar da yapmayacağız'' diye konuştu. -''MARKA DEĞERİNE ULAŞMAK KOLAY OLMAYACAK''- Avrupa'da futbol adına yaşanan bir çok kötü tecrübenin ardından bugünkü noktaya gelinebilindiği yorumuna katılmak istemediğini anlatan Lutfi Arıboğan, kendilerinin kötüden iyiyi değil, iyiden iyiyi bulmayı tercih ettiklerini vurguladı. Futbolun marka değerine verdikleri öneme dikkati çeken Arıboğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Türk futboluyla ilgili hayal ettiğimiz marka değeri kolay olmayacak, onu görüyoruz. Marka değerinden bahsederken, ideal bir tarif yapmıştık ve yola devam ediyoruz. Liginin dünya standardında olduğu, milli takımının istikrarlı ve sürekli başarılı olduğu, lisanslı futbolcu sayısının çoğaldığı, futbolun yaygınlaştığı, fair-play içinde insanların aileleriyle maçlarını takip edebildikleri bir markadan bahsediyoruz. Bu olaylar gösteriyor ki, yolumuz kısa bir yol değil. Bu tarz olaylar, bunu herhangi bir kulübe ve camiaya mal etmede söylüyorum, Türk futbolunda zaman zaman olabilen şeyler. Bu olumsuzluklara rağmen daha inançlı olarak arzu ettiğimiz marka değeri için çalışmalara devam edeceğiz.''