-Arıboğan: ''Görevimi sürdürmek için çalıştım'' İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilliği görevinde istifa eden Lutfi Arıboğan, çalıştığı sürece işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi. TFF'nin internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Lutfi Arıboğan, çok değerli başkanlar Levent Bıçakcı, Haluk Ulusoy, merhum Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar yönetimlerinde sürdürdüğü, öncelikle TFF Genel Sekreterliği, sonrasında ise 2008 yılından beri devam ettiği başkan vekilliği görevinden bugün itibariyle istifa ettiğini belirtirken, ''Hepimizin malumu olduğu gibi, Türk futbolunun çok zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde, gerek federasyonumuz, gerekse de şahsımla ilgili yürütülmekte olan spekülasyon, yıpratma çabaları ve saldırılara rağmen, spor adamlığının gerektirdiği gibi görevimi en iyi şekilde sürdürmek için çalıştım'' dedi. Gelinen süreçte yaşananlara değinen Arıboğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Ancak bugün gelinen noktada gerek başkanımıza, gerek federasyonumuza, gerekse şahsıma yöneltilen haksız suçlama ile hakaretlerin dozunun tahammül sınırlarını aşması, aksi kanıtlanmasına rağmen, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyunun önüne atılmış olmam ve mevcut süreçler içerisinde başkanımız Mehmet Ali Aydınlar'ın da devam etmeme tasarrufu üzerine, istifa kararını verdim. Dolayısıyla bugün gelinen noktada, yaşanan bu olağanüstü gündem ve süreçte, Türk Futbolunun yeniden yolunu bulması, sistemin önünü açmak üzere görevimden ayrılıyorum. Gerek olduğu takdirde, sürece dair yaşananlar hakkında bazı gerçekleri ve detayları, belgeleriyle önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağım.''