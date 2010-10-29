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Dünya

ARIANE ROKETİ 2 UYDU GÖNDERDİ  KOUROU (A.A)

29 Ekim 2010 10:21

-ARIANE ROKETİ 2 UYDU GÖNDERDİ  KOUROU (A.A) - 29.10.2010 - Fransız Ariane roketi, Güney Amerika'nın kuzeydoğusunda Fransız Guyanası'ndan iki uyduyu yörüngeye gönderdi. Ariane'ın 39. yıl dönümünü kutlayan Avrupa Uzay Dairesi'nin Eutelsat Genel Müdürü Michel de Rosen, bu uyduların Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'ya yüksek nitelikli dijital televizyon görüntüsü sağlayacağını belirtti. Türksat'ları da 14 yıl önce fırlatan ve Japonya'ya doğrudan ev içi stereo görüntü sağlayacak Güney Amerika Guyana Kourou Üssü, BSAT-3b ve W3B uydularını fırlattı.

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