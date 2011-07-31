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ARI TRAFİK KAZASINA NEDEN OLDU YOZGAT (A.A)

31 Temmuz 2011 16:43

-ARI TRAFİK KAZASINA NEDEN OLDU YOZGAT (A.A) - 31.07.2011 - Yozgat'ta koluna konan arıyı kovalamaya çalışan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bölünmüş yoldaki orta bariyerlere çarptı.  Malatya'dan İstanbul'a giden Zafer Varan (34) yönetimindeki 34 TB 8855 plakalı tır, E-88 karayolunun Cinlikavak mevkisinde yolun ortasındaki bariyerlere çarptı.  Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesindeki un çuvalları yola düştü.  Kaza nedeniyle karayolu, yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapandı.  Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü Varan, trafik ekiplerine, ''Açık olan cam kenarında bulunan koluma konan arıyı kovalamak istediğimde birden direksiyon hakimiyetini kaybettim. Şarampole inmemek için direksiyonu çevirdiğimde yol ortasındaki bariyerlere çarpıp durabildim'' dedi.

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