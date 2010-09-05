-ARI ÖLÜMLERİNİ ARAŞTIRMA ZİRVESİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Dünya genelinde arı sağlığı konusunda çalışan bilim adamlarının bir araya geldiği, Arı Ölümlerini Araştırma Grubu'nun (COLOSS-Prevention of Honey Bee Colony Losses) 6. Zirvesi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde başladı. Arı ölümleri hakkında yapılan araştırmaların tartışıldığı zirveye AB ülkeleri ile ABD, Şili, Çin, Güney Afrika, Arjantin, İran ve Tayland'dan 80 bilim adamı katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Aşkın Tümer'in açılışını yaptığı zirvede konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı, Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Müdür Yardımcısı Dr. Aslı Özkırım, COLOSS Yönetim Kurulu'nun işbirliğiyle gerçekleşen bu organizasyonun Türkiye açısından iyi bir gelişme olduğunu vurguladı. Dr. Aslı Özkırım zirvenin iklim değişiklikleri, doğal çevrenin bozulması, kaybedilen değerlere ilişkin duyarlılığın sağlanması, arı ölümlerinin meydana getirdiği tehdidin kamuoyuna hatırlatılması açısından önem taşıdığını ifade etti. Zirvenin açılışında COLOSS Grubu adına Peter Neumann arı ölümlerinin dünya genelindeki olumsuz sonuçlarını ve hazırlanan projelerin 2017 yılına kadar sürdürülebilmesi için AB'den destek taleplerini içeren bir sunum yaptı.