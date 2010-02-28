T24 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, CHP ve MHP yöneticilerine birer dosya verdi. Kazan "Cihaner, arı kovanına çomak soktu” dedi.





Cemaat soruşturmasının ardından tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, TBMM’ye gelerek CHP ve MHP yöneticilerine birer dosya verdi. Dosyada, Cihaner’in Erzincan’da “Arı kovanına çomak soktuğu” belirtildi. Kazan, İliç’teki altın madeniyle ilgili yaşananları da “Sorunun ikinci ayağı” olarak niteledi.



Kazan, Erzincan’daki olayları özetlerken ‘’ Yasa dışı imar uygulamaları, ihaleye fesat karıştırma, sahte diploma hazırlama, vergi kaçakçılığı, Basın İlan Kurumu ile Üniversiteye temsilci belirleme, kendi medya grubuna avantaj sağlama, Danıştay’daki bir davaya aracı bulma gibi ilişkiler vardır’’ dedi ve ‘’Cihaner’in başını belaya sokan da bu ilişkiler yumağıdır’’ görüşünü savundu. Avukat Kazan şu konuları da aktardı:





Ergenekon gardı



Sorunun ikinci ayağı, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeniyle ilgili olarak yaşananlardır. Müvekkilim soruşturmaya başlamış, İliç Savcısı Bayram Bozkurt hakkında bilgilere ulaşmış, Savcı Bozkurt’la ilgili iddialar içeren rapor düzenlemiştir. Cihaner’in suçladığı İliç savcısı da, bu suçlamalara karşı kendini savunurken, Ergenekon gardı alarak Erzurum’daki savcı Osman Şanal ile bağlantı kuruyor ve başta Cihaner olmak üzere herkesi 'Ergenekoncudur’ diye suçluyor.





Olacak şey değil



Müvekkilim, soruşturulan örgüt silahsızdır diye direnirken, ‘Hayır silahlıdır’ diyenler, bugün onu söz konusu örgüte silah koydurmaya çalışmakla suçluyorlar. Bu inanılmaz bir çelişkidir, olacak şey değildir.





Faili meçhuller



Cihaner, 1998’lerde Şırnak İdil savcısıyken, bir cinayetten yola çıkarak, faili meçhullerin izini sürmeye çalışmıştır. İbrahim Babat’ın cinayet itirafı üzerine, yıllar önce öldürülen Hasan Caner, Hasan Utanç ve Tahsin Sevim’in dosyasını açtırarak tanık dinlemeye başlamış, olay yerinde keşif yapmış, delilleri masaya yatırıp failleri saptamıştır. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nden başlayarak, Babat’ın ifade örneğini istemiş, cevap gelmeyince bakanlığa bir yazı yazarak faili meçhuller konusundaki önerilerini iletmiştir. Faili meçhulleri derin devlet ve Ergenekona bağlayanlar 1998’li yıllarda faili meçhul cinayetlere karşı gösterdiği görev anlayışını öve öve bitiremedikleri bir savcıyı şimdi Ergenekoncu sayma saçmalığının peşine düşmüşlerdir.





