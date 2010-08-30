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ARI KOVANI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ MUĞLA (A.A)

30 Ağustos 2010 20:03

-ARI KOVANI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ MUĞLA (A.A) - 30.08.2010 - Muğla'nın Akyaka beldesinde arı kovanı yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, araçlarda bulunan 4 kişi arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Etrafa saçılan arılar Muğla-Marmaris karayolunun yaklaşık 2 saat trafiğe kapanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İlhan Doğancı yönetimindeki 20 PK 982 plakalı, arı kovanı yüklü kamyon, Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe mevkisinde seyrederken freni patladı. Bu sırada önünde giden Arif Demircan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.  Demircan, freni patlayan kamyona destek amacıyla bir süre kontrollü yol aldı. Ancak iniş sırasında virajı alamayan Doğancı idaresindeki kamyon devrildi. Kazada Mehmet İlhan Doğancı yaralandı, Arif Demircan, Ali Demircan, Mülayim Avcı ve Zafer Demircan ise arı sokması nedeniyle Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Kamyonda bulunan 250 kovandan yaklaşık 200'ü zarar gördü. 50 civarı kovanda bulunan arılar bölgedeki arıcıların yardımıyla toplandı. Maddi zararın 50 bin lira kadar olduğu bildirildi. Öte yandan, kaza sonrası etrafa saçılan arılar nedeniyle, Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe mevkisinde trafik yaklaşık 2 saat kapandı.

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