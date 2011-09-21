T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arı kamyon devirdi DÜZCE (A.A)

21 Eylül 2011 17:10

-Arı kamyon devirdi DÜZCE (A.A) - 21.09.2011 - Düzce'de seyir halindeki bir kamyon, sürücü kabinine giren arının şoföründikkatini dağıtması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Alınan bilgiye göre, Dursun Ali Sarı (28) idaresindeki 54 KE 557 plakalı tavuk yemi yüklü kamyonun sürücü kabinine, Düzce-Akçakoca karayolunun Şifalısu mevkisinde bir arı girdi. Camdan içeriye giren arı nedeniyle panikleyen Sarı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü Dursun Ali Sarı ile yanında bulunan Turgay Der (22) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24