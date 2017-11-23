Arhavi’de öğretmenler seslendirdikleri şarkıya klip çekti

ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Arhavi İlçesi Hacılar İlk ve Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla seslendirdikleri ‘Benim adım öğretmen’ şarkısına klip çekti.

Arhavi Hacılar İlk ve Ortaokulu’nda görevli müdür ve öğretmenlerden oluşan 16 eğitimci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla \"Öğretmen için söyle\" sloganı ile ‘Benim adım öğretmen’ şarkısını seslendirdi. Her bir dizeyi bir öğretmenin söylediği ve sonunda öğrencilerin alkışladığı şarkıya klip çekildi. Klipte şehit öğretmenlerin fotoğraflarına da yer verildi. Sosyal medyada yayınlanan klip ilgiyle izleniyor.



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