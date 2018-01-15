Arhavi Belediye Başkanı: Parktaki ağacı kesene 2-3 mislini diktireceğiz

ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi ilçesinde çocuk parkı içerisinde bir çınar ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, “Kesilen ağacın yerine sorumlulara 2-3 misli ağacın diktirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

İlçenin Boğaz Mahallesi\'nde belediyeye ait bir çocuk parkı içerisinde önceki gece bir çınar ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği tespit edildi. Olayla ilgili Arhavi Belediyesi’nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, ağacı kimin kestiğini araştırıyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, ağaç kesimine tepki gösterdi. Hekimoğlu, “Bu sorumsuzluğu yapan ve tamamen farklı amaç güdülerek gerçekleştirilen eylemden her kim sorumlu ise gerekli cezayı alacağını ve bu kesilen ağacın yerine sorumlulara 2-3 misli ağacın diktirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



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