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Spor

Arenas Washington'da kaldı

Oyuncu opsiyonunu kullanarak serbest kalan Washington Wizards'ın yıldızı Gilbert Arenas'ın, 111 milyon dolar karşılığında kulübüyle 6 yıllık bir sözleşme imzaladı

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Daha önce yaptığı açıklamalarda daha iddialı bir kodro oluşturulması için daha düşük bir ücret karşılığında Wizards ile sözleşme imzalayacağını belirten Gilbert Arenas, sözünde durdu.

Konuyla igili açıklama yapan Arenas, "127 milyon dolar yerine 111 milyon dolar alarak ailemin istediği hangi şeyi yerine getiremem ki?" dedi.

Kulübe 16 milyon doları geri verdiğini dile getiren yıldız oyuncu, "Daha önce de birçok kez söylediğim şeyi gerçekleştirdim. Maximum kontrat tekliflerini kabul ederek takımlarını zor durumda bırakan oyuncuları görüyoruz. Ben de onlardan biri olmak ve takımımın 3 yıl geriden gelmesini istemiyorum" diye konuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2007-2008 sezonunda sadece 13 maçta forma giyen Arenas, takımı sırtalayan Antawn Jamison'ın takımda kalması için kendi ücretinden fedakarlıkta bulunacağını ifade etmişti.

Geçtiğimiz sezon görev yaptığı 13 normal sezon maçında ortalama 32.7 dakika sahada kalan Arenas, 19.4 sayı - 5.1 asist – 3.9 ribaunt ve 1.8 top çalma ortalaması tutturdu.

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