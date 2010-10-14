-ARENAS ARKADAŞI OYNASIN DİYE SAKAT NUMARASI YAPTI WASHINGTON (A.A) - 14.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards oyuncularından Gilbert Arenas, sakatlığını bahane ederek hazırlık maçına çıkmadığı için ceza aldı. Washington Wizards Antrenörü Flip Saunders, Atlanta Hawks ile yapılacak maçta dizindeki sakatlık nedeniyle oynamayan Arenas'ın sakat olmadığının anlaşılmasının ardından oyuncuya para cezası verildiğini açıkladı. Arenas, Wizards'ın 107-92 kazandığı maçtan sonraki açıklamasında, takım arkadaşı Nick Young'ın ilk 5'te şans bulması için dizinden sakatmış gibi davrandığını söylemişti. Arenas'a para cezası dışında başka bir ceza verilmedi. 3 kez ''All-star'' seçilen Arenas, geçen sezon soyunma odasına silah soktuğu gerekçesiyle 50 maç ceza almıştı.