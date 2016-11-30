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Spor

Arena'nın özel konukları vardı

Türk Telekom'un Günışığı Projesi kapsamında, az gören çocuklar Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Elazığ maçında tribünde misafir edildi

30 Kasım 2016 22:57

Türk Telekom'un Günışığı Projesi kapsamında, az gören çocuklar Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Elazığ maçında tribünde misafir edildi.

Karşılaşma öncesi Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman ile bir araya gelen az gören çocuklar, ilk kez bir maç için Türk Telekom Arena'da buluşurken anlatım yardımıyla maçı takip etme imkânı buldular.

Ayhan Akman buluşma sonrası "Çocuklarımızın sosyal hayata entegre olmasına yardımcı olmak mutluluk verici. Onların arasında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bize destek veriyorlar" dedi.

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