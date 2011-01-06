-ARENA'NIN KOMBİNE KART DAĞITIMI 10 OCAK'TA BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Galatasaray'ın, 15 Ocak Cumartesi günü açılacak stadı Türk Telekom Arena'nın kombine kart dağıtımı 10 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart dağıtımının, 10.00–22.00 saatleri arasında, Ali Sami Yen Stadı'nın Büyükdere Caddesi tarafına bakan yeni localarda bulunan Türk Telekom Arena kombine satış ofisinden gerçekleştirileceği bildirildi. Kart teslimatı sırasında, imzalı kombine sözleşmesinin ibraz edilmesi zorunlu olduğu kaydedilirken, 11 Ocak'ta Ali Sami Yen Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beypazarı Şekerspor maçı nedeniyle kart dağıtımının 1 gün süre ile yapılamayacağı ifade edildi. Türk Telekom Arena'nın açılış günü olan 15 Ocak Cumartesi günü kombine kart dağıtımının saat 16.00'ya kadar Ali Sami Yen Stadı'ndan devam edeceği belirtildi. Öte yandan, Türk Telekom Arena'nın loca ve VIP koltuk kartlarının dağıtımının ise 9-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.