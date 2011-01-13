-ARENA'NIN AÇILIŞINA METROYLA GİDİN İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Teleom Arena'yı 15 Ocak Cumartesi günü açmaya hazırlanan Galatasaray Kulübü, Ajax maçının da yer aldığı açılış törenine gelecekleri, metroyu tercih etmeleri konusunda uyardı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulüp ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, stada alternatifli güzergahlar ve ulaşım araçlarını belirledi. Stada en kolay ulaşımın metroyla sağlanacağı belirtilirken, açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Hacıosman-İTÜ Ayazağa hattı ve Taksim–Sanayi hattındaki metro istasyonlarından binecek olan biletli seyirciler, Sanayi durağında inerek Sanayi-Seyrantepe mekik seferini yapan metro trenlere aktarma yapacak ve Sanayi'den 2 dakikalık yolculukla Seyrantepe metro istasyonuna ulaşacak. Seyrantepe metro istasyonu saat 12.00 itibarı ile açılacak olup, Seyrantepe Metro istasyonuna ulaşan izleyiciler tünellerden geçerek stada ulaşacaklar. Metro ile gelen izleyiciler biletlerine göre Doğu, Batı, Pegasus ve Güney tribünlerindeki turnikelere giderek stada giriş yapacaklar.'' -OTOBÜSLE ULAŞIM- Açıklamada İETT otobüslerini kullanmak isteyen taraftalar için özel seferlerin düzenlendiği, 2'si Avrupa, 1'i Asya Yakası'nda olmak üzere 3 buluşma noktası belirlendiği kaydedilirken, buluşma noktaları ve güzergahlar şöyle açıklandı: ''Birinci Buluşma Noktası: Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü-Avcılar-Başakşehir-Küçükçekmece-Büyükçekmece-Bakırköy ve Esenler duraklarından Esenkent-Bahçeşehir İETT hareket amirliği noktasında ulaşan taraftarlar saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak, İETT otobüs seferleriyle stada götürülecek ve Cendere yolu girişinde indirilecek. İkinci Buluşma Noktası: Avrupa Yakası’ndan bir diğer hareket noktası da Mecidiyeköy Ali Sami Yen Stadı’nın arkasında bulunan otobüs durakları olacak. Burada toplanan taraftarlar saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak İETT otobüs seferleriyle stada taşınacak. Üçüncü Buluşma Noktası: Anadolu Yakası’ndan gelecek taraftarları içinse toplanma noktası Ümraniye – Tepeüstü olacak. Buradaki taraftarlar da saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak İETT seferleri ile stada götürülecek.'' Divan Kurulu Üyeleri için Galatasaray Spor Kulübü özel sefeR düzenleyecek. Ali Sami Yen Stadı'nın önünden saat 15.00-16.00 arasında kalkacak özel otobüsler, Divan Kurulu Üyeleri'ni taşıyacak. -ÖZEL OTOMOBİLLE ULAŞIM- Sadece otopark giriş kartı tahsis edilen taraftarlar, Türk Telekom Arena'ya girebilecek. Otopark giriş kartı olmayan seyirciler otomobilleriyle park alanına alınmayacak. Otopark giriş kartı tahsis edilen özel araçlar, TEM yolunu kullanarak stada ulaşabilecek. Stat otopark alanları saat 13.00'te, stat kapılarıysa saat 14.00'te açılacak. Otopark alanları saat 17.00'de kapatılacak. -DÖNÜŞ- Ajax maçı sonrası metroyu kullanacak olan taraftar saat, 02.00'ye kadar tünellerden geçerek aktarmasız, direkt seferlerle yolculuk edebilecek. İETT otobüsleri ile stattan ayrılacak seyirciler, Başakşehir–Esenkent istikameti için stadın Batı tarafındaki Cendere yoluna iniş yaparak, Mecidiyeköy İETT durağı ve Ümraniye-Tepeüstü durakları istikametine gidecekler ise TEM üstünde bulunan Seyrantepe Köprüsü üzerinden stattan ayrılabilecek.