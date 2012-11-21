Arena'dan ilk gol sesi geldi..

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Manchester United'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip gruptan çıkma şansını arttırmak için zorlu mücadeleden mutlaka puan ya da puanlarla ayılması gerekiyor.

Maçtan notlar

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- Dakika 54. Burak'ın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

- İkinci yarı başladı

-Devre arası...

-Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi...

-Manchester United'ın kullandığı kornerde Powell'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

-Gruptaki bir diğer karşılaşmada Cluj sahasında Braga'yı ağırlıyor; 3-1 (Braga kırmızı kart nedeniyle 10 kişi mücadele ediyor)

Manchester United'da 2 genç oyuncu ilk 11'de

Manchester United'da teknik direktör Alex Ferguson, İstanbul'a getirdiği genç oyunculardan Nick Powell ve Phil Jones'a Galatasaray karşısında ilk 11'de forma verdi.

Bir çok önemli oyuncusunu İstanbul'a getirmeyen Ferguson, ayrıca genç oyuncuları Sam Johnston, Larnell Cole, Marnick Vermijl ve Joshua King'i ise yedekler arasında soyundurdu.

Türk Telekom Arena doldu

Galatasaray taraftarlarının Manchester United maçına ilgisi oldukça yüksek oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Arena'yı tamamen doldurdu. Bir grup İngiliz taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Maç öncesi tribün şovu sergileyen taraftarlar, büyük bayraklar ve pankartlar açtılar. Pegasus Tribünü'nde çatıdan sarkıtılan iplerle bir aslan figürü sergilendi ve “No mercy will be shown” (Merhamet gösterilmeyecek) yazısı dikkati çekti.

Medyanın ilgisi büyük

Galatasaray-Manchester United maçına yerli ve yabancı basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmada toplam 316 medya mensubu görev aldı. İngiltere'den 30, KKTC'den 8, Japonya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya ve Çin'den 1'er basın mensubu karşılaşmayı takip etti.

KADROLAR;

GALATASARAY: Muslera, Dany, Semih Kaya, Riera, Eboue, Melo, Selcuk, Amrabat, Hamit, Burak, Elmander

MANCHESTER UNITED: Lindegaard, Rafael, Jones, Carrick, Buttner, Fletcher, Cleverley, Anderson, Powell, Welbeck, Hernandez.