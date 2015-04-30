Galatasaray kupada finale göz kırptı: 4-1

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, evinde Medicana Sivasspor'u ağırladı.

Utaka'dan yediği golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Felipe Melo'nun golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

9. dakikada Cicinho'nun sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Chedjou'nun ayağından seken top arka direkte Utaka'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.



20. dakikada Sneijder'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ertuğrul'un yatarak çeldiği top kornere gitti.



32. dakikada Medicana Sivasspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayının hemen gerisinde kontrol eden Sabri Sarıoğlu, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı:

1-1.



36. dakikada soldan Sneijder'in kullandığı korner atışında ceza sahasında Melo'nun yaptığı kafa vuruşunda, kale sahası önünde Kadir Bekmezci'nin omzundan seken top ağlara gitti: 2-1.



Kalan sürede önemli pozisyon olmadığı ve Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

49. dakikada Batuhan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Burhan Eşer'in, kalesini terk eden Muslera'yı da geçtikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahasının sol tarafında topu kontrol eden Utaka'nın uygun durumda yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak yandan auta gitti.

64. dakikada ceza yayının sağ tarafından serbest vuruş kullanan Sneijder'in şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

76. dakikada Sabri Sarıoğlu ceza sahasında İbrahim Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kalınca, hakem İlker Meral penaltı noktasını gösterdi.



77. dakikada penaltı atışını kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 4-1 yaptı.



Galatasaray karşılaşmayı 4-1 kazandı.