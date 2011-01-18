'Arena'daki tepki basit bir olay değil

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından Başbakan Erdoğan’ın Türk Telekom Arena Stadı’nın açılış töreninde seyirciler tarafından protesto edilmesini değerlendirdi.



Kılıçdaroğlu, stat açılışında Galatasaraylıların gösterdiği tepkinin benzerinin, Dünya Basketbol Şampiyonası’nda da yaşandığını anımsattı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Islıklar neden?



Misafirperverlik, kültürümüzün temel esaslarındandır. Hele hele kültürümüz gereği biri iyilik yaptıysa ona karşı daha da sıcak davranırız. Bir de misafir devlet büyüğü ise saygımız daha da artar. Onu hoş tutmak, iyi ağırlamak, şükran borcumuzu ödemek için elimizden geleni yaparız. Bu Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine böyledir. Böylesine güçlü haslete rağmen acaba hangi sebepler, hiçbir tahrik olmaksızın mutlu olunması gereken bir günde, koca bir stadyum dolusu insanı Başbakan’ı ıslıklamaya itti?





Sabrın sınırı



Sayın Başbakan ‘Her şeyi ben bilirim, sizin için iyi olan bir şey varsa onu da ben bilir ve yaparım’ tavrıyla, toplumsal yaşam üzerinde kurduğu baskılarla, yaşam alanları ve özgürlüklerinin gittikçe kısıtlandığı duygusuna kapılan, köşeye sıkıştığını her gün daha fazla hisseden, şehirlerde yaşayan insanların sabır sınırlarını mı zorluyor acaba? Sürekli olarak televizyonlardan halkı azarlayan Başbakan görüntüsü toplumsal korkuyu mu yaygınlaştırıyor dalga dalga? İnsanların Başbakan’ı gördüğünde, içinde yıllardır biriken duyguları göstermekte sınır tanımayan bir hale gelmesi başka neyle açıklanabilir?





Halkın parası



Başbakan bazılarına padişah olarak görünüyor. Toplumun önemli bir kesimi için ise ulaşılabilir, eleştirilebilir, eşitler arasında birinci, AB yolunda ilerleyen demokratik bir ülkenin seçilmiş Başbakan’ı. Zira birinci bakış açısına göre tepe yönetici ne harcarsa kendi mülkünden harcar. İkinci bakış açısına göre ise Başbakan halkın parasını yine halk için ve eşitlik gözeterek harcar. İnşallah Sayın Başbakan her zaman olduğu gibi, maçta kendisini ıslıklayanları tuzu kurular, sırtı kalınlar diye nitelendirip aşağılayarak sorunu geçiştirmez. Hele halkın parasıyla yapılan stadı, ben yaptım deme ucuzculuğuna hiç kaçmaz.





‘Diyet’i unutma



Umarım Türkiye’nin çevredeki diğer ülkelere benzemediğini anlamakta da daha fazla gecikmez. Ömer Seyfettin’in ‘Diyet’ isimli hikayesini de hiç aklından çıkarmaz. Basit bir olay değil karşı karşıya olduğumuz şey. Bu ülkenin Başbakan’ının toplumun önünde, hele hele uluslararası ortamlarda kendi vatandaşları tarafından ıslıklanır hale gelmesinden hepimiz rahatsızız. Böyle bir ortamın ülkemize yararı olmaz.





