Arena'daki mücadelede iki gol vardı

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Türk Telekom Arena'da ağırladığı Orduspor'u Necati ve Sabri'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip güzel bir İstanbul akşamında 3 puanı hanesine yazdırarak play-off öncesi avantaj sağladı.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, kendi sahasında Orduspor'u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı hakem Tolga Özkalfa yönetti.

Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Eboue, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Balta, Engin Baytar, Selçuk İnan, Melo, Emre Çolak, Necati Ateş, Baros 11'i ile başlarken konuk ekip Orduspor, Fornezzi, Yalçın Ayhan, Ömer Alp Kulga, Hakan Özmert, Dalmat, Ali Çamdalı, Garcia, Gosso, Javito, Selçuk Şahin ve Bruno 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Galatasaray'ın hafta içinde rahatsızlık yaşayan yöneticisi Abdurrahim Albayrak, bu maçta da takımını yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ev sahibi Galatasaray karşılaşmaya Necati Ateş'in müthiş golü ile başladı. Necat Ateş, orta yuvarlağın rakip yarı alana bakan kısmında topla buluştu. Hızla rakip kaleye doğru hareketlenen Necati, 30-35 metrelik bir mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Tecrübeli golcünün şutunda top tam köşeye gitti ve Galatasaray bu golle öne geçti:1-0.

Gol sonrası oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray, Orduspor top yapmasına engel oldu. Bruno ile Galatasaray kalesinde pozisyonlar üreten Orduspor yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

Forvet hattında Necati ve Baros ikilisi ile etkili olan sarı-kırmızılı ekip ikinci gol için rakip kalede tehlikeler ataklar yarattı.

28. dakikada Eboue'nin sağ kanattan uzun taç atışında ceza sahasında Emre Çolak, topu müsait durumda bulunan Necati'ye bıraktı. Dengesini kaybeden Necati kötü bir vuruş yapınca, Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Aynı dakikada, soldan ilerleyen Baros, pasını ceza sahasındaki Emre Çolak'a verdi. Bu futbolcunun, müsait durumda attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'den döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Orduspor Teknik Direktörü Hector Cuper, sürpriz bir değişikliğe gitti ve Jean Jacques Gosso Gosso'nun yerine Onur Tuncer'i oyuna aldı.

İlk yarının kalan dakikaları hız bir futbola sahne oldu. İki takımda gol bulmak için adete bir birlerine saldırdı fakat sonuç alamadılar.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray ikinci yarıya sürpriz bir değişiklikle başladı. Milan Baros'u oyundan çıkaran Terim, Sabri Sarıoğlu'nu oyuna aldı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf konuk ekip Orduspor oldu. Selçuk Şahin'in ön direğe ortasına Bruno hareketlendi, Brezilyalı golcüyü bir kaç santim ile aşan top kaleci Muslera'da kaldı. İkinci yarıya daha düşük bir tempoda giren Galatasaray ilk 15 dakika ayağında top tutmakta zorlandı. Rakibini karşılamakla uğraşan sarı-kırmızılı ekip kalesinde de zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yaşadı.

Orduspor kendi yarı alanında paslarla oyun kurma çabasına girsede. Mor Beyazlılar, rakip yarı alana geçmek ve boşluk bulma konusunda başarılı olamadı.

Galatasaray'da 66. dakikada sahneye çıkan isim ikinci yarıda Milan Baros'un yerine giren Sabri oldu. Sol kanatta topla buluşan Engin Baytar, ceza sahasında ön direğe koşu yapan Sabri'yi buldu. Sabri yerden gelen topu, aynı şekilde yerden bir vuruşla kalecinin solundan ağlarla buluşturdu:2-0.

74. dakikada Galatasaray 3. golü de buldu ama Ekrem Kan'ın bayrağı havaya kalktı. Emre Çolak'ın ortasında Necati, ceza sahası içinde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak gol sevinci Ekrem Kan'ın bayrağı ile kesildi.

Sabri'nin golü rahatlayan Galatasaray oyunun kontrolünü eline aldı ve ayağa pas yaparak topu kendinde tutmaya çalıştı. Farkı azaltmak için çabalayan Orduspor aradığı golleri bir türlü bulamadı.

Kalan dakikalarda iki takımda gol bulamayınca mücadele Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74'e çıkarırken Orduspor 41 puanda kaldı.