-ARENA'DAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENECEK İSTANBUL (A.A) - 16.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bazı taraftarlarca yapılan protestodan dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Yaşananlar nedeniyle Türk Telekom Arena'da olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılırken, yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından, tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısı düzenlendi. Polat, açılışta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan protesto için, ''Türk Telekom Arena eserinin mimarlarından Sayın Başbakan, hak etmediği bir olaya maruz kaldı'' dedi. ''Bazı kendini bilmeyen, Galatasaraylı olduğundan şüphe ettiğimiz, Galatasaray camiasından olduğunu düşünmediğimiz bazı insanlar protesto etti'' ifadelerini kullanan Adnan Polat, ''Biz samimi olarak çok üzüldük. Başbakan, burayı açmak için canı gönülden hizmet verdi. Bize tüm samimiyetiyle yaklaştı. Biz de tüm samimiyetimizle kendisini ağırlamak istedik. Muhteşem bir düğün gecesine bazıları leke düşürdü'' diye konuştu. -''KAMERALAR İNCELENECEK''- Protesto yapan kişilere, ''Bunlar Galatasaray camiasının içinden olan insanlar değildir. Bunlar milyonlarca Galatasaray taraftarının üyesi değillerdir'' sözleriyle tepki gösteren Adnan Polat, ''Kendilerini Galatasaraylı kabul etmiyoruz. Elimizde 200 stat, 40 polis kamerasının görüntüleri var. İncelemelerini emniyetle birlikte yapacağız ve bu insanları stadımıza sokmayacağız. Burada, ailelerin rahatlıkla gelip, günlerini geçirecekleri bir ortam yaratma isteği içindeyiz. Bozulmasına müsamaha etmeyeceğiz'' şeklinde konuştu. -''BAŞBAKANA MÜTEŞEKKİRİZ''- Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nın yapımı için 5 yıldır büyük uğraş verdiklerini, rahmetli başkan Özhan Canaydın ile birlikte ilk günden itibaren kendisinin de işin içinde olduğunu aktarırken, şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımız, ilk günden itibaren hep bizimle birlikte oldu. Birebir takip edip, çıkan sorunları anında çözdü, olası problemler için de tedbirler aldırdı. Tüm bürokrasiyi harekete geçirip, açılışa kadar çalışmaları takip etti. En son olarak da dün davetimizi kabul edip buraya teşrif etti. Olayı sadece bir stadyum olarak görmemek lazım. Stat yapımının dışında, çevresine de çok büyük yatırımlar yapıldı. Metro, çevre yolları, bağlantı yolları yapıldı ve yapımları sürüyor. Öngörülenin dışında büyük bir yatırım gerçekleştirildi buraya. Sayın Başbakan hep bizimle birlikte oldu. Kendisine müteşekkiriz. Hem Türk sporuna, hem Galatasaray'a muhteşem bir eser armağan etti.'' Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirmek için bugün toplandıklarını aktaran Polat, toplantı sonunda ise soru kabul etmedi.