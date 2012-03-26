Arena'da ne şiş yandı ne kebap

Lig lideri Galatasaray ile play off öncesi puan hesapları yapan Trabzonspor arasındaki kritik mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray ile Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Melo’nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Galatasaray puanını 71’e çıkartırken, öne geçmesine rağmen üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyamayan Trabzonspor ise 54 puana yükseldi.

Trabzonspor'un golünü 24. dakikada Burak Yılmaz kaydederken, Galatasaray'ın golünü 82. dakikada Melo penaltıdan attı. Galatasaray'da 90 artı 4. dakikada çok net bir gol pozisyonundan faydalanamayan Mehmet Batdal, maçın kaderini belirleyen isim oldu.

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Galatasaray sahaya Muslera, Eboue, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Balta, Engin Baytar, Selçuk İnan, Melo, Emre Çolak, Necati Ateş ve Baros ilk 11’i ile çıktı. Konuk Trabzonspor ise Tolga Zengin, Serkan Balcı, Giray Kaçar, Mustafa Yumlu, Celustka, Volkan Şen, Zokora, Alanzinho, Colman, Olcan Adın ve Burak Yılmaz ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya konuk ekip Trabzonspor etkili başladı. İlk dakikalarda Burak Yılmaz ve Alanzinho ile sarı kırmızılıların kalesine etkili gelen Trabzonspor, topa daha çok hakim olan taraftı. Oldukça tempolu başlayan karşılaşmada Galatasaray, Eboue ve Semih ile rakip kalede pozisyon üretmeye çalıştı.

Galatasaray kalesinde baskı kuran Trabzonspor, aradığı golü 24. dakikada Burak Yılmaz ile buldu. Bordo mavililerin orta sahada kazandığı serbest vuruşu Colman bekletmeden kullandı. Defansın arkasına hareketlenen Burak Yılmaz topla buluştu ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu, Muslera’nın solundan topu ağlara göndererek bordo mavilileri deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor öne geçtikten sonra daha kontrollü bir oyun sergileyerek geri çekilirken, Galatasaray oyunu rakip sahaya yıkmaya çalıştı. Sarı kırmızılıların savunmada verdiği açıkları kendi sahasından hızlı çıkarak iyi değerlendiren Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Volkan Şen ile net fırsatlar yakaladı, ancak skoru değiştiremedi.

Konuk ekibin kalesine daha etkili gelmeye başlayan Galatasaray, Melo ile 39. dakikada bordo mavili ekibin savunmasına zor anlar yaşattı. Ancak son anda araya giren Trabzonspor topu kornere çelerek tehlikeyi uzaklaştırdı. Kalan sürede başka gol olmazken, konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine Galatasaray daha etkili başladı. Rakip sahada baskı kuran sarı kırmızılılar, Baros ve Necati ile ilk dakikalarda fırsatlar yakaladı, ancak skora denge getirmeyi başaramadı. Sarı kırmızılıların yaptığı top kayıplarını kendi sahasından hızlı çıkarak değerlendirmek isteyen bordo mavililer, önemli pozisyonlar üretse de son vuruşlarda başarılı olamadı.

Seyircisi önünde sahadan en azından 1 puanla ayrılmak isteyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, hücumdaki son kozunu 74. dakikada Engin’in yerine Mehmet Batdal’ı oyuna alarak kullandı.

Galatasaray, 81. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Felipe, düzgün bir vuruşla topu Trabzonspor ağlarına gönderdi ve karşılaşmaya 1-1 eşitlik geldi. Sarı kırmızılılar 90 artı 4. dakikada Mehmet Batdal ile mutlak bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Mehmet, çok uygun pozisyonda topu kaleci Tolga'ya nişanladı ve skoru değiştiremedi.

Kalan bölümde iki takım da daha kontrollü bir oyun sergilerken, maç da 1-1 eşitlikle sona erdi.