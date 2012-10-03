Arena'da müthiş şov!

Maçın başlamasından hemen önce kale arkası Pegasus tribününde, taraftarlar ellerindeki renkli kağıtlarla bir kale görünümü oluştururken, hemen önünde atı üzerinde elinde sarı-kırmızılı bayrakla Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği dev bir figür yukarı çekildi.

Fatih Sultan Mehmet resminde parmağıyla karşıyı işaret ederken, karşı kale arkası tribününde ise yine görsel bir şov eşliğinde üzerinde, ”Re-conquest of Europe” (Avrupa’nın yeniden fethi) yazılı bir pankart açıldı. Bu görsel tribün şovu için 35 bin lira harcandığı öğrenildi

Türk Telekom Arena tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, üzerinde ”Return of the King” (Kralın dönüşü) yazan bir pankart da açtı.

Öte yandan, az sayıda Braga taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.