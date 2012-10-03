T24 LogoT24 Logo
Spor

Arena'da müthiş şov!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Braga maçında takımlarına büyük destek verirken, gerçekleştirdikleri görsel şovla da alkış aldı

03 Ekim 2012 02:09

 

Maçın başlamasından hemen önce kale arkası Pegasus tribününde, taraftarlar ellerindeki renkli kağıtlarla bir kale görünümü oluştururken, hemen önünde atı üzerinde elinde sarı-kırmızılı bayrakla Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği dev bir figür yukarı çekildi.
 
Fatih Sultan Mehmet resminde parmağıyla karşıyı işaret ederken, karşı kale arkası tribününde ise yine görsel bir şov eşliğinde üzerinde, ”Re-conquest of Europe” (Avrupa’nın yeniden fethi) yazılı bir pankart açıldı. Bu görsel tribün şovu için 35 bin lira harcandığı öğrenildi
 
Türk Telekom Arena tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, üzerinde ”Return of the King” (Kralın dönüşü) yazan bir pankart da açtı.
 
Öte yandan, az sayıda Braga taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.

ETİKETLER

galatasaraybüyük şovgalatasaray taraftarıbraga maçı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24