Arena'da 'isim' savaşı

T24 - Türk Telekom "Bu firmanın adını benim ağzımdan bir daha duymayacaksınız” diyen Adnan Polat'a yanıt verdi. Açıklamada "Stadyumun 10 futbol sezonu boyunca 'Türk Telekom Arena' olarak anılmasında anlaşılmıştır. Anlaşılan şartlara aykırı sözler duymak bizleri son derece üzmüştür" denildi.



Türk Telekom, Galatasaray'ın yeni stadının ismiyle ilgili tartışmalara yönelik bir açıklama yaptı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklama aynen şöyle: "Türk Telekom, sporun en büyük taraftarı olarak farklı spor dallarında kulüpleri desteklemekte, sponsorluklar ve altyapı yatırımları ile sporun birçok alanında tüm taraftarlar için değer yaratma hedefi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu çerçevede Türkiye spor tarihinde bir ilke imza atılmış, Galatasaray'dan gelen teklif kabul edilerek Seyrantepe’deki yeni stadın isim hakkı sponsorluğu anlaşması kapsamında stadyumun oynanacak ilk resmi maçtan itibaren, 10 futbol sezonu boyunca “Türk Telekom Arena” olarak anılmasında anlaşılmıştır.

Bu anlaşmaya bizimle birlikte imza atan ortaklarımızdan sözleşmede anlaşılan şartlara aykırı sözler duymak bizleri son derece üzmüştür. Sadece Galatasaray camiasının değil Türk spor camiasının tamamının saygı ve sevgiyle andığı rahmetli Ali Sami Yen'e ve onun ismine Türk Telekom'un bir itirazının olması mümkün değildir.

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren, grup şirketleri ile birlikte 34 binden fazla çalışanı ve Türkiye'nin en değerli markası olan Türk Telekom, henüz boş bir arazi konumundayken ve inşaatı bile başlamamışken bu stadyumun isim hakkı sözleşmesine imza atmıştır.

Yaşananlar bu sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesi için atılan adımlardan ve sözleşmeden kaynaklanan hakların korunması için yapılan çalışmalardan ibarettir.

Karşılıklı iyi niyet ve güven çerçevesinde bir uzlaşmaya varılacağına inancımız tamdır.

Türk Telekom, Türk sporuna gelecekte de destek vermeye, bu alanda üstlendiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir."



Polat ne demişti?

Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türk Telekom Arena'nın önüne Ali Sami Yen Spor Kompleksi adını kullandıkları için kendilerine ihtarname çeken Türk Telekom'a sert tepki göstermişti. Stadın adının Türk Telekom Arena, kompleksin adının ise Ali Sami Yen olmasına Özhan Canaydın ile birlikte karar verdiklerini belirten Polat, Türk Telekom'un da isim hakkını aldığını ifade etmişti.

Galatasaray Başkanı Polat, "Türk Telekom bize ihtarname gönderdi ve biz de Ali Sami Yen Spor Kompleksi adını tabeladan kaldırdık. Ancak karar verdik, aslanlı yola ve şimdiki şantiye alanına Ali Sami Yen Spor Kompleksi yazısını çok güzel bir şekilde yazacağız. Türk Telekom'un bu anlayışsızlığı beni o kadar üzdü ki, bu firmanın adını benim ağzımdan bir daha duymayacaksınız” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.