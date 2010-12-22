-ARENA'DA İLK MAÇ AJAX'LA İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Galatasaray'ın, Türk Telekom Arena'da oynanacak ilk maçtaki rakibi belli oldu. Galatasaray, 15 Ocak 2011 Cumartesi günü törenle açılacak statta ilk maçında Hollanda'nın dev ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türk Telekom Arena açılış töreni ise saat 18.00'de start alacak. Yaklaşık iki saat sürecek, Türkiye'de ilk kez uygulanacak teknolojiyle hazırlanan muhteşem açılış programıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden daha sonra duyurulacağı kaydedildi.