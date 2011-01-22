-ARENA'DA İLK LİG HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçını yarın Sivasspor'a karşı yapacak olan Galatasaray, önemli ölçüde yenilenerek taraftarının karşısına çıkacak. Adı Galatasaray'ın tarihi başarıyla özdeşleşen Ali Sami Yen Stadı'na veda eden sarı-kırmızılı takım, Sivasspor maçıyla yeni stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki ilk resmi müsabakasına da çıkmış olacak. Sezonun ilk yarısındaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Kazım Kazım, Juan Emmanuel Culio, Bogdan Stancu, Robinson Zapata ve Yekta Kurtuluş'la takviye edilen yeni kadrosuyla ikinci yarıda daha başarılı bir performans ortaya koymanın ve taraftarına kendisini affettirmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takımda Sivasspor maçı öncesi, Milan Baros, Juan Pablo Pino, Gökhan Zan ve Çağlar Birinci'nin sakatlıkları devam ediyor. Avustralyalı Harry Kewell ve Lucas Neill da Asya Kupası'nda milli takım forması giyiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Sivasspor maçını Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. -TÜRK TELEKOM ARENA'YA BÜYÜK İLGİ- Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Arena'da bilet satışı yapılan ilk maç olma özelliği de taşıyan Sivasspor karşılaşmasına büyük ilgi gösteriyor. Yaklaşık 20 bin kombine kart sahibinin olduğu Türk Telekom Arena'da, dün akşam itibariyle 20 binin üzerinde biletin satıldığı duyurulurken, Sivasspor maçında 52 bin kapasiteli statta tribünlerin büyük ölçüde dolması bekleniyor. Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un lige yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 6'sını Galatasaray, 2'sini Sivasspor kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Ligde Galatasaray toplam 19, Sivasspor ise 11 gol attı. -İETT'DEN ÜCRETSİZ HİZMET- Karşılaşma için İETT otobüsleri, taraftarlara ücretsiz hizmet verecek. Galatasaray Kulübü, internet sitesinden, taraftarların ulaşım ve bilet satışları konusunda dikkat etmesi gereken hususları açıkladı. Karşılaşma için stat kapılarının saat 16.00'da açılacağı, İETT otobüslerinin maç için taraftarlara gelişte ve dönüşte ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. İETT otobüs seferlerinin Ümraniye-Tepeüstü Hareket Amirliği, Alt Bostancı-Hareket Amirliği, Esenkent Hareket Amirliği-Bahçeşehir, Yenibosna Metro Aktarma Merkezi ve Mecidiyeköy-Katlı Otopark önünden gelişte saat 15.00-16.30, maç sonu ise aynı hatlara olmak üzere saat 21.00'den itibaren stadın içerisindeki batı tribünü önünde yer alan otobüs duraklarından hareketle hizmet vereceği belirtildi. Metro ile stada erişimin saat 15.30'dan itibaren başlayacağı ve saat 24.00'e kadar süreceği ifade edildi. Bilet satışlarının, Biletix satış ağlarından yarın saat 12.00'ye kadar süreceği, satışlara daha sonra sadece Mecidiyeköy Ali Sami Yen Stadı Biletix gişesinden devam edileceği kaydedildi. Sınırlı sayıdaki engelli biletlerinin, maç günü Ali Sami Yen Stadı 1 numaralı sporcu girişi yanındaki gişeden 12.00-14.00 saatleri arasında engelli kartları gösterilmek suretiyle ücretsiz olarak temin edilebileceği açıklandı.