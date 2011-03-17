-ARENA'DA İLK DERBİ İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarınki derbiye ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena, tarihi bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı takının sezonun ikinci yarısından itibaren maçlarını oynadığı yeni stat, yarınki dev maçla birlikte ilk derbi maça sahne olacak. -14 YIL SONRA CUMA GÜNÜ- Galatasaray ile Fenerbahçe, 14 yıl sonra cuma günü maça çıkacak. İki takım cuma günü en son 5 Eylül 1997 tarihinde karşılaştı. Fenerbahçe Stadı'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe, Tayfun Korkut, Elvir Boliç ve Okocha'nın golleriyle 3-1 kazandı. Galatasaray'ın tek golünü ise halen teknik direktör Gheorghe Hagi'nin yardımcılığını yapan Tugay Kerimoğlu attı. -TÜRKİYE'DE İLK 3D MAÇ YAYINI- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yayıncı kuruluş Lig TV tarafından yeni nesil 3 boyutlu (3D) olarak yayınlanacak. Digitürk, derbiyi canlı 3D yayınlayarak bir ilke imza atacak. Futbolseverler, yeni nesil 3D teknoloji farkıyla Türkiye'de ilk kez bir maç yayını izleyecek. -GALATASARAY TARAFTARI DESİBEL REKORU PEŞİNDE- Yarınki derbide ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru'' için ölçüm yapılacak. Guinness World Records tarafından Türkiye'ye gönderilen hakem heyetinin derbide resmi ölçüm yapacağı ifade edildi. -FENERBAHÇE ÇOK ATIYOR, GALATASARAY ÇOK YİYOR- Derbi öncesi ezeli rakiplerin gol istatistikleri bulundukları pozisyonlarıyla doğru orantılı olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de geride kalan 25 maçta toplam 60 gol atan lider Fenerbahçe, gol sayısı bakımından 52 gole, averajla ikinci sıradaki Trabzonspor'un önünde yer alıyor. Derbiye 11. sırada başlayacak Galatasaray ise 25 maçta kalesinde tam 32 gol gördü. Averajı -4 olan ''Cim Bom'', lig tarihinin en kötü dönemini geçiriyor. -DERBİYE PARASAL BAKIŞ- Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarınki derbi Türkiye'nin en pahalı 3 takımından 2'sini karşı karşıya getirecek. Transfer borsasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Fenerbahçe, kadrosundaki oyuncularının toplam piyasa değeri 258 milyon 611 TL ile Türkiye'nin en pahalı futbol takımı. Galatasaray'ın toplam piyasa değeri ise 197 milyon 985 bin TL. Bu arada, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, 31 milyon 520 bin TL tahmini bonservis bedeliyle hem takımının, hem de Türkiye'nin en pahalı futbolcusu. Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano ise 24 milyon 625 TL tahmini bonservis bedeliyle takımının en pahalısı, Türkiye'nin piyasa değir en yüksek üçüncü oyuncusu. -FENERBAHÇE'NİN "MUHTEŞEM 3'LÜSÜ" Derbi maçta Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin ezeli rakibine karşı en büyük kozlarından birisi forvet üçlüsünün performansı. Alex, Niang ve Semih'ten oluşan sarı-lacivertli ekibin forvet üçlüsü bu sezon ligde toplam 40 gol atarken, ligde mücadele eden 15 takım bu gol sayısına ulaşamadı. Gol krallığı yarışını 18 golle önde götüren Alex'i, 14 golle Niang takip ederken, çoğunlukla yedek kalan Semih'in ise 8 golü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekibin gol silahları bu sezon ligde atılan 60 golün 40'ına sahip oldu. ''Muhteşem 3'lü'', Manisaspor (39), Kardemir Karabükspor (38), Beşiktaş (37), Ankaragücü (36), Kayserispor (33), İstanbul Büyükşehir Belediyespor (31), Gaziantepspor (30), Eskişehirspor, Galatasaray ve Sivasspor (28'er), Gençlerbirliği (27), Medical Park Antalyaspor (24), Kasımpaşa (22), Konyaspor (20) ve Bucaspor'u (19) geride bırakarak toplam 40 gole imza attı. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçeli bu 3 oyuncunun toplam gol sayısını sadece 2 takım geçebildi. Trabzonspor'un 52, Bursaspor'un da 42 golü bulunuyor. -FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN ARENA'YA GİDİŞİ- Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile yapılacak derbi maça toplu halde otobüslerle gidip dönecek. Sarı-lacivertli taraftarların maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya gidişlerinin, Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu ve Kadıköy'de Salı Pazarı'ndan hareket edecek 50 otobüsle sağlanacağı, maça bireysel gitmek isteyen taraftarların, biletleri olsa dahi stada alınmayacakları belirtildi. Otobüslerin hareket saatinin 17.00 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu arada, Fenerbahçe Kulübü, maça gidecek taraftarlarını küfürlü tezahürat ve sahaya yabancı madde atılmaması konusunda uyardı. -GALATASARAY'IN EVİNDE YAPTIĞI MAÇLAR- Yarın Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, ezeli rakibini lig maçlarında kendi evindeki son 10 derbide sadece 4 kez yenebildi. İki takım arasında Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan son 10 lig derbisinden 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların bu maçlardaki 9 golüne, sarı-lacivertliler 6 golle karşılık verdi. -GALİBİYET SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR- Spor Toto Süper Lig'deki son 9 maçını kazanan Fenerbahçe, yarınki Galatasaray derbisinden de galip ayrılarak, seriyi 10 maça taşımak amacında. Sarı-lacivertliler, 12 Aralık 2010 tarihinde Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 yenildiği maçın ardından Süper Lig'de puan kaybetmedi. -GALATASARAY FENERBAHÇE'NİN YENİLGİ REKORUNU ZORLUYOR- Lig tarihinde 12 kezle, bir sezonda en çok yenilgi aldığı sezonu geçiren Galatasaray, bu istatistikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ''Üç Büyükler'' arasındaki kötü rekorunu zorluyor. Son Ankaragücü mağlubiyetiyle, Beşiktaş'ın 34 maçta 12 yenilgili 1997-98 sezonundaki en çok maç kaybettiği sezona ortak olan ''Cim Bom'', 1 maç daha yitirmesi durumunda Fenerbahçe'nin 13 maçlık yenilgi rekorunu egale edecek. Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda 38 maçta toplam 13 kez yenilerek, halen ''Üç Büyükler'' arasında bir sezonda en çok yenilgi alan takım durumunda bulunuyor. -EZELİ REKABETTE MART AYI KARNESİ- Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte, mart ayında 49. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler, 102 yıllık rekabette şimdiye dek mart aylarında 48 kez karşılaşırken Fenerbahçe 20, Galatasaray 13 kez galip geldi, 15 maç da berabere sonuçlandı. Ezeli rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 62 golüne, sarı-kırmızılılar 55 golle yanıt verdi. İki takım arasında mart ayında yapılan son maçı, 2010 yılında Ali Sami Yen Stadı'ndaki lig randevusunda 1-0'lık skorla Fenerbahçe kazandı. 28 Mart'taki maçı sarı-lacivertli ekip Selçuk Şahin'in golüyle önde tamamladı. Ayrıca, mart ayındaki maçlarda en sık rastlanan skor 8 kezle 1-0 olarak dikkati çekiyor.