Arena'da gecikmeli dev derbi; Galatasaray prestij, Fenerbahçe şampiyonluk için oynayacak

Süper Lig'in 26. haftasında oynanması planlanan ancak güvenlik sebebiyle ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması bu akşam Türk Telekom Arena'da oynanacak. Saat 19:30'da başlayacak dev derbiyi FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kariyerinde 3. derbiye çıkacak Kalkavan'ın yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Serkan Ok, çizgi hakemleri olarak da Murat Özcan ve Burak Taşkınsoy görev alacak.Süper Lig'de 25. hafta sonunda Fenerbahçe 59 puanla ikinci, Galatasaray ise 39 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Deplasman yasağından dolayı Fenerbahçe'nin taraftar desteğinden yoksun çıkacağı derbiyi kazanıp Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Sezonu kötü geçiren Galatasaray ise derbinin kazanını olup taraftarına Fenerbahçe galibeyi armağan etmeyi amaçlıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe 107 yıllık rekabette bu gece 382. kez karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray:

Muslera, Sabri, Hakan Balta, Denayer Olcan, Donk, Selçuk İnan, Sneijder, Emre, Yasin, Podolski.

Fenerbahçe:

Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, Josef, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Alper, Volkan Şen, Robin van Persie.

Derbi nedeniyle İstanbul'da

bazı yollar kapalı olacak



Seyrantepe-Sanayi metrosu saat 14.30 ile 21.00 arasında çalışmayacak. Taraftarlar bir önceki istasyon olan Sanayi Mahallesi'nde inip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle Seyrantepe Metro İstasyonu'na ulaşabilecek. Metro istasyonu ile stat arasındaki yaya geçiş tüneli ise açık olacaktır.

Stat kapısı taraftarlar için saat 16.00'da açılacak. Otopark kartı olan araçlar kontrol noktalarında kartlarını göstermek suretiyle stada giriş yapılabilecektir.

Trafiğe kapatılacak yollar



1-) Seyrantepe Metro Kavşağı-Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışları maçın başlama saatinden 4 saat önce araç trafiğine kapatılacak.

2-) TEM kuzey yan yoldan Ankara yönüne ve bölgede bulunan kat otoparkına dönüşler de maçın başlamasından 4 saat önce araç trafiğine kapatılacak.

3-) Stada inen yan yol, maç başlamadan 2 saat öncesi ile maç bitiminden 1 saat sonrasına kadar trafiğe kapalı olacak.