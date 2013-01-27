Arena'da dev derbi heyecanı!

Ligde lider Galatasaray ile takipçisi Beşiktaş bu akşam Türk Telekom Arena Stadı'nda 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası İstanbul'da derbi maça sahne olacak.

Lig lideri Galatasaray ile ikinci sıradaki Beşiktaş, zirve yarışında büyük önem taşıyan 2013'ün ilk derbisinde karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak dev maçı, kariyerinde ilk derbisine çıkacak hakem Tolga Özkalfa yönetecek. Özkalfa'nın yardımcılıklarını Cem Satman ile Ekrem Kan yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Süleyman Abay.



Zirve yarışı



Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Beşiktaş'ın randevusu ligin zirvesinde sıralamayı değiştirebilecek.

33 puanla haftaya lider giren son şampiyon sarı-kırmızılı takım, büyük taraftar desteğiyle oynayacağı derbiden 3 puanla ayrılarak, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e çıkarmaya çalışacak.

Sezonun ikinci yarısına Kasımpaşa yenilgisiyle başlayan 'Cim Bom', buna karşın teknik direktör Fatih Terim yönetiminde son 10 lig derbisinde sadece 1 kez kaybetti.

Liderlik fırsatını İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile berabere kalarak geçen hafta kaçıran 31 puanlı Beşiktaş ise, taraftar desteğinden yoksun mücadele edeceği Türk Telekom Arena'dan galip ayrılması durumunda, şampiyon olarak tamamladığı 2008-2009 sezonunun ardından, tam 127 lig haftası sonra (maç fazlasıyla gelen liderlikler hariç) zirveye yerleşecek.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen siyah-beyazlılar, buna karşın son oynadığı 10 derbide sadece 1 kez kazanabildi.



Gözler Sneijder ve Dentinho'da



Futbolseverler, Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, iki takımın yeni transferlerinin oynayıp oynamayacağını merakla bekliyor.

Galatasaray'ın hafta içinde imza attırdığı dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ile Beşiktaş'ın yine hafta içi kiralık olarak renklerine kattığı Brezilyalı Dentinho, teknik heyetlerin uygun görmesi durumunda Türkiye kariyerlerinde ilk maçlarını derbide oynayacaklar.

Her iki oyuncu da takımlarının 18 kişilik maç kadrosunda yer alacak.



Eksikler



Derbi öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor.

Evsahibi Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ujfalusi'nin yanı sıra, Afrika Uluslar Kupası'nda ülke milli takımlarında yer alan Eboue ve Amrabat, 2013'ün ilk derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in, derbide sahaya süreceği 11'de, orta alanda Emre Çolak ile Engin Baytar, forvette de Elmander ile Umut Bulut arasında tercih yapması bekleniyor.



Almeida derbide yok



Beşiktaş'ta ise hafta içinde diz çapraz bağları kopan Uğur Boral'ın yanı sıra, aynı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan İsmail Köybaşı ve Mustafa Pektemek takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı süren Almeida'nın ise kadroya alınmadığı açıklandı.

Batuhan Karadeniz de sakatlığı nedeniyle çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Almeida'nın yokluğunda derbide yeni transfer Dentinho'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımda, sakatlık sonrası maç eksiği olan Fernandes'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında olduğu gibi oyuna ikinci yarıda girmesi, yeni transfer Gökhan Süzen'in savunmanın solunda görev alması bekleniyor.



Sarı kart ceza sınırındakiler



Derbi öncesi iki takımda toplam 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Sivok, Veli Kavlak, Almeida ve Hilbert, Galatasaray'da ise Hamit Altıntop ve Melo, derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kardemir Karabükspor, Galatasaray ise deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbiye başlaması olası ilk 11'ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Dany, Riera, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Melo, Emre Çolak (Engin Baytar), Burak Yılmaz, Elmander (Umut Bulut)

Beşiktaş: McGregor, Hilbert, İbrahim Toraman, Sivok, Gökhan Süzen, Holosko, Necip Uysal, Veli Kavlak, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Dentinho