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Spor

Arena'da 35 bin Fatih Terim maskesi dağıtıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk eden Galatasaray'da taraftarlar Türk Telekom Arena Stadı'nda Fatih Terim'e destek gösterilerinde bulundu

10 Nisan 2013 01:23

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları müsabaka öncesi stada gelen taraftarlara Fatih Terim maskesi dağıtıldı.

Galatasaray ’ın İspanyol ekibi Real Madrid’le karşı karşıya geldiği, Türk Telekom Arena’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci mücadelesi öncesi stada gelen taraftarlara Fatih Terim maskeleri dağıtıldı.

Taraftarların haftasonu oynanan Mersin İdmanyurdu müsabakasında sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen, sonrasında hakem Süleyman Abay tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim’e desteklerini göstermek amacıyla Fatih Terim maskeleri taktığı belirtiliyor.

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