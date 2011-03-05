-ARENA'DA "İSTİFA" TEZAHÜRATI İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada, sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca başkan Adnan Polat, yönetim ve futbolcularla ilgili tezahüratlarını sürdürdü. ''İstifa etmeyen Fenerli olsun'' diye bağıran taraftarlar, futbolculara yönelik de ''Formayı çıkarın... gidin'' diye küfürlü tezahüratta bulundular. Taraftarlar maçla ilgilenmeyip, sürekli olarak sonu ''İstifa'' ile biten şarkılar söylerken, eski teknik direktör Fatih Terim ile bazı eski futbolcular lehine de tezahürat yaptılar. Galatasaraylı taraftarlar, 0-0 biten maçın ilk yarısının bitimiyle birlikte futbolculara büyük tepki gösterdiler. Hep birlikte oyuncuları ıslıklayan ve yuhalayan taraftarlar, ''Formayı çıkarın gidin'' diye bağırdılar. Bu tepki sonrasında moralleri bozulan sarı-kırmızılı futbolcular, başlarını öne eğerek soyunma odasına gittiler. Taraftarlar, ikinci yarıya çıkarken de futbolcuları ıslıkladılar. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna giren Kewell'ı ise diğer futbolculardan ayrı tutarak alkışladılar. -PANKART DEĞİŞTİ- Karşılaşma başlamadan önce Ultraslan taraftar grubunun bulunduğu yerde asılı olan ''İstifa da bir hizmettir'' pankartı, ikinci yarıda değişti. Bu pankartın yerine ikinci yarıda ''Taraftarınla birlikte savaş'' yazılı pankartın yer aldığı görüldü. Taraftarlar maçın 84. dakikasında ise devre arasında yerinden kaldırılan, yanında Adnan Polat'ın kalemle çizilmiş resmi bulunan, ''İstifa da bir hizmettir'' pankartını tribünde açtılar. İlk yarı boyunca ve bitiminde takıma protestolarını sürdüren taraftarlar, maçın 50. dakikasında takımları lehine tezahürat yapmaya başladılar. Ultraslan grubunun bulunduğu yerdeki taraftarlar, ''Saldır Galatasaray, forman için, arman için, bizim için oyna'' diye tezahürat yaptılar. Taraftarlar son 15 dakikalık bölümde ise protestolara kaldıkları yerden devam edip sürekli ''İstifa'' diye tempo tutular. Maç boyunca yönetim ve futbolcuları protesto eden taraftarlar, gol gelmeyince bu sefer tepkilerini teknik direktör Gheorghe Hagi'ye yönelttiler. Taraftarlar, maçın 90. dakikasında ''Hagi istifa'' diye bağırmaya başladı. Maçın ikinci yarısında sarı kart gören Çek oyuncu Milan Baros, cezalı duruma düştü. Bu sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma giyememesine rağmen 4. sarı kartını gören Baros, takımının 25. haftada deplasmanda yapacağı Ankaragücü maçında oynayamayacak. Galatasaray'ın ligin ikinci yarısından itibaren maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena'da son 3 maçta sadece 1 gol atıldı. Galatasaray, ligde bu statta Bucaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra, Gaziantepspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası ve ardından yapılan Kardemir Karabükspor maçında rakipleriyle 0-0 berabere kaldı ve toplam 270 dakikada bir kez gol sesi duyuldu. Galatasaray, Türk Telekom Arena'da oynadığı lig maçlarında ilk defa bir maçta Kardemir Karabükspor'a karşı puan kaybetti. Galatasaray, daha önce bu statta oynadığı lig maçlarında Sivasspor'u 1-0, Eskişehirspor'u 4-2 ve Bucaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.