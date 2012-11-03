Aslan, şeytanın bacağını kırdı!

Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Düşük tempolu geçen karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ı galibiyete taşıyan goller, 11. dakikada Umut BUlut, 43. dakikada Selçuk İnan ve 68. dakikada ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderen Kamil Zayatte'tan geldi.

Ev sahibi takımın tek golünü ise 61. dakikada Turgay Bahadır kaydetti.

Karşılaşmaya ilgi düşüktü

Galatasaray taraftarları, takımlarının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

İstanbul'daki yağışlı hava da taraftarların tercihini etkilerken, Türk Telekom Arena'daki maçlarda tribünleri genelde büyük ölçüde dolduran taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'na rağbet etmedi.

Tribünlerde yaklaşım 5 bin civarında futbolsever yer aldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hüseyin Göçek, Cem Satman, Aleks Taşçıoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Carvalho, Geraldes, Metin Depe, Zayatte, Ekrem Ekşioğlu, Turgay Bahadır, Efe İnanç, Holmen, Cihan Haspolatlı, Doka, Webo

Galatasaray: Muslera, Eboue, Cris, Dany, Riera, Hamit Altıntop, Yekta Kurtuluş, Selçuk İnan, Amrabat, Umut Bulut, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 11 Umut Bulut, Dk. 43 Selçuk İnan, Dk. 68 Kamil Zayatte (kk) (Galatasaray), Dk. 61 Turgay Bahadır (İstanbul BŞB)