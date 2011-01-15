-ARENA KAPILARINI SPORSEVERLERE AÇTI İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışı için geri sayım başladı. Galatasaray ile Hollanda'nın Ajax takımları arasında bu akşam yapılacak maçla resmi açılışı gerçekleştirilecek yeni stada taraftarların alınmasına başlandı. Akşamı beklemeden stada ulaşan ilk Galatasaraylılar tribünlere girmeye başladı. Açılış maçından saatler önce stadın kapıları açılırken, bileti ve davetiyesi olmayan kişiler stat çevresine yaklaştırılmıyor. Stada bağlanan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınarak, ellerinde maç bileti bulunmayan kişilerin güvenlik noktalarından geçişlerine izin verilmedi. Sadece kombine kart sahipleri ile davetiye biletleri bulunan kişilerin stada alındığı organizasyon öncesi, yine bileti bulunmayan kişilerin metro aktarması yapmasına da izin verilmiyor. Galatasaray Kulübü'nden, metro ve özel olarak kaldırılan İETT otobüslerinin ulaşımda tercih edilmesi çağrısı yapılan açılış için stada araç girişine de izin verilmedi. Bu nedenle stada gelen bazı taraftarlar ile basın mensupları, TEM yolu üzerindeki girişten yürüyerek içeri girebildi. Saat 18.00'de Kenan Doğulu konseriyle başlayacak olan etkinliklerde, daha sonra açılış gösterileri, ardından saat 20.45'te Galatasaray-Ajax karşılaşması ve son olarak da ikinci bölüm gösteriler gerçekleştirilecek. Bu arada, Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'nda yola çıkan ve Galatasaray bayraklarını taşıyan, ''Taşınmayı'' simgeleyen konvoy, yeni stada ulaştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacakları Türk Telekom Arena'nın açılış maçında Galatasaray ile Ajax saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. -TÜRK TELEKOM ARENA- Tüm tribünlerin kapalı olduğu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yer alan alttan ısıtmalı sistem sayesinde soğuklarda sahanın donması engelleniyor. Drenaj sistemi sayesinde de zeminde su birikintileri oluşmuyor. UEFA standartlarında yapımı gerçekleştirilen stat, Galatasaray ile milli takımın maçlarına ev sahipliği yapacak. 190 metre eni, 228 metre boyu ile dünyanın modern statları arasına katılan Türk Telekom Arena, 52 bin 647 seyirci kapasiteye sahip. Stadın belli başlı özellikleri şöyle: -Statta toplam 3 bin 500 araç kapasiteli otopark bulunuyor. -Özel VIP girişleri, yeme içme hizmetlerinin dahil olduğu VIP salonları, loca-VIP koltuklara özel olarak ayrılmış stat içi otopark alanları, özel giriş yolları gibi birçok özel hizmet sunuluyor. -Toplam 157 loca ve 4 bin 845 adet VIP koltuk yer alıyor. -Statta 193 kişi kapasiteli basın tribünü bulunuyor. Ayrıca 150 kişilik basın çalışma salonu ile birlikte basın tribünü her türlü teknolojik donanıma sahip. -Naklen yayın kamera yerlerine Türkiye'de ilk defa yapılan sabit kablolama gerçekleştirildi. -Her tribünün arkasında UEFA standartlarına uygun seyirciler için kapalı alanlar bulunuyor. Bu alanlar kafe, restoran olarak ve çeşitli toplantılar için kullanılacak.