-ARENA KAPILARINI AÇTI İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Galatasaray'ın 2010-2011 futbol sezonunun ikinci yarısından itibaren maçlarını oynayacağı Türk Telekom Arena, yapılan çeşitli etkinliklerle hizmete girdi. Galatasaray ile Hollanda'nın ünlü ekibi Ajax arasında oynanacak açılış maçı öncesinde, çeşitli ses ve efekt gösterileri düzenlendi. 560 kişinin çalışarak hazırladığı gösterilerde Galatasaray'ın sembolü olan ''Aslan'' konsepti uygulandı. Gösteriler, Galatasaray'ın bugüne kadar Ali Sami Yen Stadı'ndaki başarılarını simgeleyen ögelerle de süslendi. Türk Telekom Arena üzerine kurulan hegzagon ekran vasıtasıyla, gösterilerin tamamı hem yeşil çim üzerine yapılan ekrana yansıtılıp, hem de bu ekranda gösterildi. Gösteriler için hazırlanan yaklaşık 2 metre çapındaki davullar, şovun önemli bir parçası olarak saha ortasında multimedya efektlerin desteğiyle kullanıldı. 90 dansçının gösterisiyle süslenen açılış törenlerinin ilk bölümü, stat dışında yapılan havai fişek gösterileriyle sona erdi. Açılış gösterilerini Kanadalı sanat ve multimedya yönetmeni Erick Villeneuve hazırladı. Öte yandan gösteriler için gerekli olan malzemenin 4 kamyonla İstanbul'a getirildiği bildirildi. -BAĞIŞ: ''BİR FENERBAHÇELİ OLARAK ONUR DUYDUM''- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yayıncı kuruluş DSmart'ın yayınında yaptığı açıklamada, Türk Telekom Arena'nın çok etkileyici olduğunu belirterek, ''Ben bir Fenerbahçeli olarak İstanbul'un böyle bir stada kavuşmasından da çok büyük onur duydum. Galatasaraylı kardeşlerimizi kutluyorum'' dedi. -ÖZAK: ''DÜNYAYA AYAK UYDURUYORUZ''- Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, stadın Türk sporuna, Türk milletine ve Galatasaray camiasına hayırlı olması dileğinde bulunarak, ''Türkiye gelişiyor, değişiyor. Her alanda olduğu gibi sporda da önemli değişiklikler ve gelişme var. Dünyaya ayak uyduruyoruz'' diye konuştu. -ERZİK: ''PLATİNİ BU SEZON İÇİNDE GELECEK''- UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik de çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Erzik, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi Finali'nin Olimpiyat Stadı'nda oynandığını hatırlatarak, ''Çok da önemli ilginç bir finale ev sahipliği yaptık. 2009'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda son UEFA Kupası finali oynandı ve tarihe geçti. Şimdi Avrupa Ligi finali, Şampiyonlar Ligi ve önümüzde başka beklentiler var. 2016'yı alamadık ama 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası var. İnşallah bütün bunlar olur. Bu güzel stat UEFA kriterlerine uygun şekilde yapılmış. Sanıyorum ağustos ayından itibaren dört dörtlük bütün kriterlere uygun ve beklentileri olan bir stada kavuşuruz. Çok gerilere gitmeye gerek yok. Bu kadar büyük olanaklar yoktu. Türkiye tesisleriyle de gelecekte yapacağı ev sahipliklerine büyük bir hazırlık içinde'' şeklinde konuştu. UEFA Başkanı Platini'nin açılışa gelemediğini kaydeden Erzik, ''Başkanın bugün ve yarın Rusya'da toplantıları var. Dolayısıyla ama gelecek, hem de yakın bir zamanda gelecek'' dedi. -POLAT: ''GALATASARAY İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR''- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, statta taraftarlara yönelik yaptığı konuşmada tarihi bir gün yaşadıklarını, Galatasaray için yeni bir dönem başladığını ifade ederek, ''Bu yeni dönem Galatasaray'ın uluslararası arenalarda stat dezavantajının avantaja dönüştüğü bir dönemdir'' dedi. -HAGİ: ''HER ŞEY YENİ VE ÇOK GÜZEL''- Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi de Türk Telekom Arena'nın açılışında yaptığı değerlendirmede, ''Her şey yeni ve çok güzel. Ümit ediyorum ki bu gece çok güzel bir maç olur. Güzel bir gösteri olur. Yeni bir yıla başladık. Yeni bir statta ilk maçımıza çıkıyoruz. Ümit ediyorum ki iyi bir takım oluşturarak, taraftarlarımızı memnun ederiz'' dedi. -MAÇ 15 DAKİKA GEÇ BAŞLATILDI- Galatasaray ile Ajax arasındaki açılış maçı 15 dakika geç başlatıldı. Daha önce 20.45'te başlayacağı açıklanan karşılaşma, saat 21.00'de başladı. -TARAFTARLAR GİRECEĞİ TRİBÜNÜ BULMAKTA ZORLANDI- Taraftarlar özellikle metro ile geldiklerinde stada ulaşmakta fazla zorluk yaşamazken, gireceği tribünü bulmakta ise sıkıntı yaşadı. Kapılarda yer alan güvenlik görevlilerinin de bu konuda fazla bilgili olmamalarından dolayı, taraftarların zorlandığı görüldü. -GALATASARAY TRİBÜNLERİNDE PROTESTOLAR- Galatasaraylı taraftarlar, yeni stadın açılışı nedeniyle büyük heyecan yaşarken, Adnan Polat'ın konuşmaları stat üzerindeki ekranda yer alınca ıslıklarla tepki gösterdiler. Stadı tamamlayan TOKİ'nin Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı konuşma sırasında tribünlerden protestolar yükseldi. Bayraktar, uzun konuşması sırasında yuhalandı. -TÜRK TELEKOM ARENA'DA İNTERNET SIKINTISI- Basın tribününde kablosuz internetin olmaması basın mensuplarına büyük sıkıntı yaşattı. Cep telefonu hatlarında yaşanan sorun nedeniyle de gazeteciler kendilerine ait mobil internet modemleriyle internete bağlanamadılar. -ULTRASLAN KALE ARKASINDA- Ali Sami Yen Stadı'nda kapalı tribünde yer alan Ultraslan taraftar grubu Türk Telekom Arena'da kale arkasına geçti. Ultraslan, hazırladıkları dev bayraklarla açılışta yerini aldı.