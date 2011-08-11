-ARENA İLK KEZ MİLLİ MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın Estonya ile oynadığı özel maça ev sahipliği yapan Türk Telekom Arena, hizmete girmesinin ardından ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaptı. İnşaatının başlamasının ardından 15 Ocak 2011 tarihinde Galatasaray'ın Hollanda'nın Ajax takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla hizmete açılan Türk Telekom Arena, milli maç bazında ilk kez Türkiye'nin Estonya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada taraftarları konuk etti. -MEHMET ALİ AYDINLAR'IN DA İLK MİLLİ MAÇI- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, başkanlığa seçildikten sonraki ilk milli maç heyecanını Estonya ile oynanan özel karşılaşmada yaşadı. Ankara'da 29 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen TFF Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 201 oyun tamamını alarak başkanlığa seçilen Aydınlar ve yeni yönetim kurulu, milli takımın Estonya ile oynadığı özel maçla siftah yaptı. -ARDA GALATASARAYLI OLARAK SON KEZ ARENA'YA ÇIKTI- A Milli Takım'da ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olmasının ardından Galatasaraylı olarak son kez Türk Telekom Arena'ya çıktı. Maçı izlemek üzere stada gelen taraftarlar, eski oyuncuları Arda'ya maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, ''Büyük kaptan'' tezahüratlarıyla tribüne çağırdıkları Arda'ya destek verdi. Büyük bölümü Galatasaraylı olan taraftarlar, sadece kendi takımlarının oyuncularını tribünlere çağırdı. Önce Sabri'yi tribünlere davet ederek üçlü çektirmesini isteyen taraftarlar, Arda, Servet ve Selçuk İnan'ı da çağırdı. Taraftarlar, son olarak geçmiş sezonlarda sarı-kırmızılı formayı giyen ve şu anda İspanya'nın Valencia takımında yer alan Mehmet Topal'ı da unutmadı ve bu oyuncuya da destek verdi. -EMRE BELÖZOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ- Maça öncesi milli takımın yaptığı şut antrenmanı sırasında kale arkası tribününde yar alan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Taraftarlar, özellikle Emre'yi attığı her şut sırasında yuhaladı. Emre gibi bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin de tepkilerden nasibini aldı. İlk 11'lerin anonsu sırasında da taraftarlar, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'e tepkilerini sürdürdü. Taraftarlar, maç sırasında da Emre'yi topu her ayağına aldığı sırada yuhaladı ve ıslıkladı. Sahaya kaptan olarak çıkan Emre, kendisinin yarattığı penaltı pozisyonu sonrası attığı gole rağmen taraftarların tepkisini engelleyemedi. -STAT BOŞ KALDI- A Milli Takımı'nın Estonya ile oynadığı karşılaşmada Türk Telekom Arena boş kaldı. Taraftarlar, futbolda yaşanan olaylar nedeniyle lige verilen arada özlemlerini Türkiye-Estonya maçıyla giderme fırsatı bulmasına rağmen stada gelmedi. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, mücadeleyi yaklaşık 20 bin seyirci izledi. -ESTONYA İLE İLK TEST- Türkiye, 2014 Dünya Kupası eleme grubunda da rakibi olan Estonya ile oynadığı özel maçta rakibini test etme fırsatı buldu. A Milli Takım oyuncuları, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde önümüzdeki ay Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi Estonya karşısında son durumlarını görme şansı yakaladı. Milli takım, bu akşam rakibi olan Estonya ile 2014 Dünya Kupası Grubu Elemeleri'nde de karşı karşıya gelecek. Millilerin grubunda ayrıca Hollanda, Macaristan, Romanya ve Andorra ile Dünya Kupası Finalleri'ne gitme mücadelesi verecek. -HİDDİNK BÜTÜN OYUNCULARI KADROYA ALDI- A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Estonya karşısında 23 kişilik aday kadrodaki bütün futbolcuları maç kadrosuna dahil etti. Kalede Sinan Bolat'a şans veren Hollandalı çalıştırıcı, savunmada Servet Çetin, Serdar Kesimal, Gökhan Gönül ve Hakan Kadir Balta'yı sahaya sürdü. Orta sahayı Kazım Kazım, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Selçuk Şahin ve Arda Turan'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, ilerde ise Burak Yılmaz'ı görevlendirdi. Hiddink, ilk 11'de 5 Galatasaraylı, 4 Fenerbahçeli ve 2 Trabzonsporlu oyuncuya yer verdi. Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Sinan Bolat da ilk 11'de oynarken, kadroda yer alan tek Beşiktaşlı İsmail Köybaşı yedek soyundu. Milli takımın özel maçta rakibi olan Estonya ise 18 kişilik maç kadrosuyla sahaya çıktı. Milli takım kadrosunda yer alan üç kaleci Sinan Bolat, Volkan Demirel ve Mert Günok da Estonya karşısında kadroda yer aldı. -SİNAN BOLAT İLK KEZ- Estonya karşısında A Milli Takımı'nın kalesini koruyan Sinan Bolat, ilk kez milli olmanın heyecanını yaşadı. Belçika'da Standard Liege'nin formasını giyen Sinan, daha önceki maçlarda da milli takıma davet edilmesine rağmen Volkan Demirel'den kaleyi alamamıştı.