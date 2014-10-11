Polis şefinden Başbakan'a: 17 Aralık'ın arkasında ne gördüyseniz söyleyin

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının TOKİ ayağını yürüten eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Malatya’daki konuşmasında “Gezi diye sokağa çıkanların amacını bu millet bildi bize destek verdi. 17 Aralık’ın arkasında olanları bu millet gördü” sözlerine yanıt verdi. Ardıç, şahsi Twitter hesabından “17 Aralık’ın arkasında ne varsa açıklayın, açıklayamıyorsanız yolsuzluğun üzerini kapatmaya çalışıyorsunuz” diye tepki gösterdi. Ardıç ayrıca Davutoğlu’na “Bizi hedef gösterdiğinizin farkında mısınız” diye seslendi.

Ardıç’ın açıklaması şöyle:

“Başbakan Sn. Davutoğlu Malatya'da konuştu. Sn. Başbakan konuşmasının bir bölümünde Gezi ve Kobani olaylarıyla 17 Aralık Operasyonu sürecini özdeşleştirdi. ‘Gezi diye sokağa çıkanların amacını bu millet bildi bize destek verdi. 17 Aralık’ın arkasında olanları bu millet gördü’ diyor, ‘Şimdi de Kobani’nin arkasına sığınanların asıl hesabı 2015 seçimlerine giderken istikrarsızlığa neden olmaktır.’ diyor. Sn. Başbakanım, 17 Aralık operasyonunda görev yapan iki Şube Müdürü'nden biri Yakup Saygılı, diğeri de benim. 10 aydır soruşturma üstüne soruşturma açıldı hakkımızda. Şu ana kadar ne gördünüz 17 Aralık'ın arkasında. Hakkımızda soruşturmaların hiç birisinde 17 Aralık konusu yok. Hal böyleyken ülkemizi kan gölüne çeviren katillerle bizi aynı kefeye nasıl koyuyorsunuz Sn. Başbakanım? Üstelik iki şehidimizin ve yaralı meslektaşlarımızın acısının içimizi dağladığı bir süreçte bizi neye göre katillerle bir tutuyorsunuz? Ayrıca katillerin polisleri hedef aldığı şu süreçte bizi hedef gösterdiğinizin farkında mısınız? 10 aydır 17 Aralık Operasyonunun arkasında birçok şeyin olduğu söylendi. Cemaat, İsrail, ABD vs. dendi. O kadar çok ki sayamıyorum. 17 Aralık'ın arkasında ne gördüyseniz söyleyin ve ortaya koyun da, milletimiz öğrensin Sn. Başbakanım. Sn. Başbakanım, millet 17 Aralık'ın önünde dört Bakan'ın yolsuzluk yaptığına dair tespitleri gördü. Siz arkasında bir şeyler olduğunu söylüyorsunuz. Gösterin de arkasında ne olduğunu da gördün milletimiz. Gösteremiyorsanız, zanlarınızı dile getiriyorsanız, dilim varmıyor ama yolsuzluğu örtmek için bunu söylüyorsanız size yakışmaz. Hakkımıza girmeyin, yarın Hakkın divanı var.”