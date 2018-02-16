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Ardeşen'de kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı

Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah atölyesi bulundu, 5 kişi gözaltına alındı

16 Şubat 2018 17:41

Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah atölyesi bulundu, 5 kişi gözaltına alındı. 
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesi Armağan köyü yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama gerçekleştirdi. Otomobilde yapılan aramada 5 tabanca ele geçirildi. Otomobile öncülük ettiği belirlenen bir başka otomobili daha durduran ekipler; M.S., M.K., A.S., R.A.K. ve İ.T.’yi gözaltına aldı. M.S’nin evinde yapılan aramada kaçak silah atölyesi bulundu. Atölyede, 2 tabanca ile tabanca gövde ve namluları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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