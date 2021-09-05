Ardern: Auckland'da yedi kişiyi bıçaklayan saldırganın sınır dışı edilmesi için çalışılıyordu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Auckland’da bir markete saldırı düzenleyen kişinin terör listesi kapsamında sınır dışı edilmesi için yıllardır çalıştıklarını söyledi.

Ardern, saldırının radikal İslamcı militan grup IŞİD’ten ilham alındığını söyledi ve 32 yaşındaki Sri Lankalının Yeni Zelanda’da mülteci statüsünü korumak için çabaladığıını ekledi.

Yeni Zelanda’da mülteciler ve statüleri otomatik olarak yasayla korunuyor.

Daha önce yetkililerin Samsudeen’i hapishaneye göndermeye bir gerekçe bulmaya çalıştığı ancak bunun başarılamadığı belirtildi.

Samsudeen, yetkililerin takip listesindeyken bir bıçakla süpermarkete saldırı düzenledi.