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Spor

Arda'ya ziyaretçi akını

16 Kasım 2008 02:00


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Haluk Ulusoy, Galatasaraylı futbolcu Hasan Şaş ile Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Arda Turan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan TFF eski başkanı Haluk Ulusoy, Arda Turan'ın durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Arda, bizi çok korkuttu, kendisiyle görüştüm. Durumu gayet iyi, ancak doktorlar yarına kadar hastanede müşahade altında tutulması gerektiğini söylediler. Tamamen stresten kaynaklanan bir durummuş. Şu an için korkulacak bir şey yok" dedi.



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