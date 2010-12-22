Arda'ya 'ulan vezası' 2O bin lira

T24 - Galatasaray kaptanının, restoran açılışına izinsiz katılması yönetimin tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılar, Aziz Yıldırım’ın, hitap şekli yüzünden zor durumda kalan yıldız oyuncuya 20 bin lira para cezası verdi.



Galatasaray’da kaptan Arda Turan ile yönetim arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Başkan Adnan Polat’ın, "Artık açılışlara, törenlere katılmayacak” dediği Arda'nın önceki akşam Etiler’de bir restoranın açılışına izinsiz gitmesi yönetimi kızdırdı.



Sarı-kırmızılı yönetim, açılışta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, "Ulan Arda sen de mi buradasın" şeklindeki hitabıyla zor durumda kalan milli futbolcuya 20 bin lira para cezası verdi. Sakatlıktan yeni kurtulan yıldız oyuncunun bu olaydan daha fazla etkilenmesini istemeyen, ancak yaşananlardan rahatsızlık duyan Polat ve yönetimin, olayı para cezasıyla geçiştireceği, Arda'dan kaptanlığın alınmasının ise kesinlikle sözkonusu olmadığı bildirildi.





UltrAslan’dan yalanlama



Bir televizyon kanalında kendisi hakkında karalama kampanyası yapıldığını düşünen Arda’nın ise kulüpten beklediği desteğin verilmemesi yüzünden hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Bu arada Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu ultrAslan, Arda Turan'ı protesto edecekleri ve kaptanlıktan alınmasını istedikleri iddialarını yalanladı.

UltrAslan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Arda bazı davranışlarından rahatsız olmamıza rağmen, gözbebeği sporcumuz ve takımımızın kaptanıdır. Kendisini protesto etmek gibi bir düşüncemiz yoktur. Kaptanlığı ve kulüpteki geleceği de, Galatasaray Başkanı ve yönetiminin tasarrufundadır" ifadeleri kullanıldı.





TARAFTAR SAHİPLENDİ



Zirve yarışından koparak hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Galatasaray, Florya'da yaptığı antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı. Gribal enfeksiyon geçiren İnsua idmana çıkmadı. Eksikler yüzünden sıkıntılı olan Hagi, cezalı Cana'nın yerine Musa’ya forma verecek, Konyaspor'a attığı golle galibiyeti getiren genç Anıl'ı da yine ilk 11'de sahaya sürecek. Antrenmandan sonra Gaziantep’e giden Galatasaray kafilesini 200 kişilik taraftar grubu karşıladı. Arda’ya sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, “Büyük kaptan Arda Turan” tezahüratı yaptı.





