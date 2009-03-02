Arda'ya üç talip var

İngiliz kulüpleri Tottenham ve Everton ile İtalya’dan Roma’nın, Başkan Polat’ın, “Önümüzdeki günlerde altyapıdan yetişen bir futbolcumuzu satabiliriz” diyerek işaret ettiği Arda ile ciddi olarak ilgilendikleri ortaya çıktı



Galatasaray’ın genç yıldızı Arda Turan’a Avrupa yolu gözüktü. Başkan Adnan Polat’ın önceki gün yapılan olağan mali genel kurulda isim vermeden, ekonomik krizle mücadele edebilmek için altyapıdan yetiştirdikleri bir oyuncuyu önümüzdeki günlerde satabileceklerini açıklamasından sonra tüm gözler Arda’ya çevrilmişti.



Başkan Polat’ın açıkladığı gibi futbol şubesinden sorumlu yöneticilerin bu konuda gizli çalışmalar yaptıkları, milli yıldıza kanca atan kulüplerin ise ünlü İngiliz ekipleri Tottenham ve Everton ile İtalya’nın köklü takımı Roma olduğu ifade edildi. Bu kulüplerin 22 yaşındaki Arda ile çok ciddi olarak ilgilendikleri, sarı-kırmızılı yönetimin de, belirlenen bonservis bedelini ödeyebilecek kulübe genç yıldızı göndermek istediği kaydedildi.



Galatasaray’la 2012’ye kadar sözleşmesi bulunan Arda için yönetimin henüz herhangi bir rakam belirlemediği, ancak bonservis bedelinin 15 milyon eurodan aşağı olmayacağı vurgulandı.



Menajeri Ahmet Bulut, Arda’nın, Avrupa’ya gitme hayalinin olduğunu belirterek, şartların oluşması halinde transferin gerçekleşebileceğini söyledi. Bulut, “Hedefinde Avrupa var, fakat öncelikle takımını UEFA Kupası şampiyonu yapmak istiyor. Arda, Galatasaray’ın menfaatlerine göre de hareket edecektir” dedi.



