T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda'ya taraftarlı tanıtım MADRİD (A.A)

14 Ağustos 2011 17:39

-Arda'ya taraftarlı tanıtım MADRİD (A.A) - 14.08.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, bu zamana kadar transfer ettiği futbolcularda hiçbir zaman yapmadığı bir uygulamayı Arda Turan için hayata geçirerek, milli futbolcunun tanıtımında taraftarları da sahaya alacak. Arda'nın Atletico Madrid takımında büyük beklentiler yarattığını ve taraftarların da heyecan duyduğunu düşünen kulüp yöneticileri, 16 Ağustos Salı günü Arda'ya özel bir tanıtım yapacak.  Basının ve taraftarın gözünde takımın yıldız oyuncularından biri haline getirilmek istenen Arda, salı günü TSİ 13.30'da Vicente Calderon Stadı'nın VIP bölümünde ilk olarak gazetecilere tanıtılacak. Milli futbolcu, daha sonra kırmızı-beyazlı formasını giyerek sahaya inecek ve hem basına poz verecek hem de taraftarlarıyla bir araya gelecek.  Geçmişteki futbolcu tanıtımlarında taraftarların sahaya inmesine izin vermeyen İspanyol kulübü, bu kez isteyen taraftarın Arda ile birlikte olmasını sağlayacak. Atletico Madrid'in Arda'yla ilgili özel uygulamasının altında yatan sebebin başında, Türk futbolcunun medyatikliğinin ön plana çıkartılıp kulübe sponsorlar çekebilme arzusunun olduğu öne sürülüyor. Bu arada, Madrid'de otelde kalmaya devam eden ve ev arayışlarını sürdüren Arda, sağ üst adalesindeki sakatlığıyla ilgili tedavisine başladı.  Atletico Madrid'in doktoru Jose Maria Villalon ve fizik tedavi uzmanı Esteban Arevelo gözetimde çalışmalarına başlayan Arda'nın, birkaç gün içerisinde takımla birlikte antrenmanlara çıkabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Atletico Madrid'de Arda Turan'ın alması beklenen 10 numaralı formanın Antonio Reyes'e verilmesi dikkati çekti.  Atletico Madrid'in geçen hafta Recreativo'ya karşı oynadığı ve 2-1 kazandığı özel kupa maçında Reyes'in, normalde 19 olarak taşıdığı sırt numarası yerine 10 numarayı aldığı görüldü.  İsyanyol takımında 10 numaralı formayı daha önce Arjantinli Kun Agüero giyiyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24