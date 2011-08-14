-Arda'ya taraftarlı tanıtım MADRİD (A.A) - 14.08.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, bu zamana kadar transfer ettiği futbolcularda hiçbir zaman yapmadığı bir uygulamayı Arda Turan için hayata geçirerek, milli futbolcunun tanıtımında taraftarları da sahaya alacak. Arda'nın Atletico Madrid takımında büyük beklentiler yarattığını ve taraftarların da heyecan duyduğunu düşünen kulüp yöneticileri, 16 Ağustos Salı günü Arda'ya özel bir tanıtım yapacak. Basının ve taraftarın gözünde takımın yıldız oyuncularından biri haline getirilmek istenen Arda, salı günü TSİ 13.30'da Vicente Calderon Stadı'nın VIP bölümünde ilk olarak gazetecilere tanıtılacak. Milli futbolcu, daha sonra kırmızı-beyazlı formasını giyerek sahaya inecek ve hem basına poz verecek hem de taraftarlarıyla bir araya gelecek. Geçmişteki futbolcu tanıtımlarında taraftarların sahaya inmesine izin vermeyen İspanyol kulübü, bu kez isteyen taraftarın Arda ile birlikte olmasını sağlayacak. Atletico Madrid'in Arda'yla ilgili özel uygulamasının altında yatan sebebin başında, Türk futbolcunun medyatikliğinin ön plana çıkartılıp kulübe sponsorlar çekebilme arzusunun olduğu öne sürülüyor. Bu arada, Madrid'de otelde kalmaya devam eden ve ev arayışlarını sürdüren Arda, sağ üst adalesindeki sakatlığıyla ilgili tedavisine başladı. Atletico Madrid'in doktoru Jose Maria Villalon ve fizik tedavi uzmanı Esteban Arevelo gözetimde çalışmalarına başlayan Arda'nın, birkaç gün içerisinde takımla birlikte antrenmanlara çıkabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Atletico Madrid'de Arda Turan'ın alması beklenen 10 numaralı formanın Antonio Reyes'e verilmesi dikkati çekti. Atletico Madrid'in geçen hafta Recreativo'ya karşı oynadığı ve 2-1 kazandığı özel kupa maçında Reyes'in, normalde 19 olarak taşıdığı sırt numarası yerine 10 numarayı aldığı görüldü. İsyanyol takımında 10 numaralı formayı daha önce Arjantinli Kun Agüero giyiyordu.