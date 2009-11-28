T24 - Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan Bursaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi.



İşte Dilmen'in Milliyet gazetesinde '3 x 100 metre takımı!' başlığı ile bugün (28.11.2009) yayımlanan yazısı:



Bursa zor bir deplasman... Aslında Bursaspor deplasmanda daha iyi oynayan bir takım. Kendi sahasında oynadığı büyük maçlarda rakip savunma arkasına atılan toplarla gol arıyorlar. Galatasaray da buna çok uygun bir takım. Savunmasını orta sahaya kadar çıkarıyor.

İki takım da 4-3-3 oynuyor. Bursaspor’un öndeki üçlüsü 3 x 100 metre takımı gibi! Hepsi atlet sanki... Hem toplu, hem topsuz... Galatasaray’ın öndeki üçlüsüne bakıyorsunuz; Keita sıfır golle oynuyor. Tek golcü Kewell, o da çizgide. Arda ise santrfor. Ben antrenör olsam, Arda da benim oyuncum olsa, onu nasıl markaj altından kurtarırım diye düşünürüm. Sol açık oynadığı zaman karşısında sadece sağ bek oluyor. Forvet arkasında serbest adam gibi oynuyor. Ancak dün onu iki stoperin içine soktular. Arda’ya da yazık, Galatasaray’a da...



Galatasaray’ın orta sahasına baktığımız zaman yaratıcı oyuncu yok. Ceza sahasına dripling ile boş koşularla giremiyorlar. En fazla uzaktan şut atabiliyorlar. Dikkat edin Galatasaray 4-3-3 oynamaya başladıktan sonra pozisyon üretemiyor. Dün de maç boyunca hemen hemen hiç pozisyon bulamadılar.



Bursaspor takımı öndeki üç oyuncunun ikisi yorulana kadar savunma arkasına atılan her topta tehlike yarattı. Öndeki iki oyuncu, Sercan ile Volkan Şen çıktıktan sonra yerine girenler ne savunma arkasına koşu yapabildiler, ne de topu ileride tutabildiler. Bu yüzden son bölüm Galatasaray lehine tek kale geçti. Ancak karamboller dışında yine pozisyon çıkmadı.

Nonda ne oynar? Santrfor... Ancak dün maça başlayan takımda forvet yoktu, Nonda kenarda oturuyordu. Gerçekten ilginç...



Fizik olarak Bursaspor takımı daha diriydi. Özellikle savunma oyuncuları ikili mücadelelerin hepsinden galip ayrıldı. Galatasaray’ın öndeki üç oyuncusuna yakın oynadılar. Stoperden dönme sağ bek Tuna, stoperler Ömer Erdoğan ve Zapotocny yüksek toplarda zorlanmadıkları gibi zaafları olan yerden gelen toplarda da Galatasaray’ın orta sahası ileriye destek vermediği için rahattılar.

Ertuğrul Sağlam ve öğrencileri müthiş bir taraftar desteğine sahip bir takımda görev yapıyorlar. Ve bu seyirciye fazlasıyla layık bir takım oluşturmuşlar. Tebrikler Sağlam hoca...

Hakem Halis Özkahya iyi maç yönetti. Eski günlerine yavaş yavaş döndüğünün sinyallerini verdi.