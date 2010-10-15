-ARDA'YA CEZA GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sakatlığı sonrası kendisi için yapılan bazı değerlendirmeleri röportaj vererek sert bir dille eleştiren takım kaptanı Arda Turan'a üzülerek de olsa kurallar gereği ceza vereceklerini söyledi. CNBC-e televizyonuna açıklamalarda bulunan Adnan Polat, ''Kalbimiz kan ağlayarak uygulayacağız ama Arda'ya ceza vereceğiz. Galatasaray'da çifte standarda yer yoktur'' derken, ''Arda yüzde 100 haklı. Arda'nın yerinde demir olsa şimdi erimişti. Söyledikleri ağır ama bunu hak edenler var spor medyasında. Ben Arda'ya inanıyorum'' ifadelerini kullandı. Arda Turan'ın Galatasaray'da genç yaşta kaptan yapılmasını belki içine sindiremeyenler olduğunu kaydeden Polat, ''Bu kadar genç bir yeteneği harcamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bana kimse başka Arda gösteremez. Son yıllarda yetişmiş en büyük yetenek. Arda bunun üstesinden gelir. Arda'nın her zaman arkasında oldum. Bazı insanlar spor medyasının mensubu olduğunu düşünüyorlar ama herkes hakkında konuşuyorlar. İnanıyorum kamuoyu bu kişileri tasfiye edecektir'' diye konuştu. Adnan Polat, Arda Turan'a destek veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için de ''Aziz Yıldırım ile telefonda konuştum. Normal bir spor adamının duruşunu sergilemiş Aziz Yıldırım. Teşekkür ediyorum'' dedi. -''BİRİLERİ İSTİYOR DİYE ERKEN SEÇİM OLMAZ''- Galatasaray'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Adnan Öztürk'ün, geçen günlerde basın toplantısı düzenleyerek olağanüstü kongre çağrısı yapmasına da değinen Adnan Polat, ''Galatasaray'ın geleneğinde erken seçim istemek yoktur'' diye konuştu. Sarı-kırmızılı kulüpte genelde seçim bittikten sonra tüm camianın mevcut başkanı desteklediğini aktaran Polat, ''Ama bu dönemlerde alışmadığımız sesler çıkıyor. Bunlar Galatasaray'ın tarihinde yoktur. Birileri istiyor diye erken seçim olmaz. Eksik olan futbol takımının alması gereken sonuçlardır. Futbolcuların hepsi kaliteli. O taşlar da yerine oturacak. Bu sistemi bozmak isteyenler var ama biz işimize bakıp yolumumuza devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.