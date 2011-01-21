-ARDA TURAN İLE VOLKAN ŞEN 'EN POPÜLER' İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayınlanan ''Dünyada 2010 Yılının En Popüler Futbolcuları'' anketinde Galatasaray'ın milli yıldızı Arda Turan, Avrupa kıtasının en popüler 3. oyuncusu olarak gösterilirken, Bursasporlu Volkan Şen ise 5. sırada yer aldı. IFFHS üyelerinin oylarıyla kıtalara göre dağılım yapılarak gerçekleştirilen Dünyada 2010 Yılının En Popüler Futbolcuları anketinde Arda Turan, Avrupa kıtası değerlendirmesinde Manchester United'ın Bulgar golcüsü Dimitar Berbatov ve Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ardından 3. sırada kendisine yer buldu. Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu, 2010 yılı değerlendirmesinde IFFHS üyelerinden toplam 4 bin 526 oy almayı başarırken, Bursasporlu Volkan Şen ise topladığı 2 bin 559 oyla Avrupa kıtasının en popüler 5. oyuncusu oldu. Diğer yandan, Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell ise Okyanusya kıtasının en popüler futbolcusu olarak gösterildi. Kıtalara göre popüler futbolcu sıralaması ve aldıkları oylar şöyle: /* -AVRUPA- Sıra Futbolcu Ülke Oy -------------------------------------------------------- 1- Dimitar Berbatov Bulgaristan 6.225 2- Cristiano Ronaldo Portekiz 6.038 3- ARDA TURAN TÜRKİYE 4.526 4- Andriy Shevchenko Ukrayna 2.618 5- VOLKAN ŞEN TÜRKİYE 2.559 -AFRİKA- Sıra Futbolcu Ülke Oy -------------------------------------------------------- 1- Mohamed Aboutreika Mısır 34.954 2- Haitham Mustafa Karar Sudan 20.233 3- Oussama Darragi Tunus 12.703 4- Abdelmoumene Djabou Cezayir 4.330 5- Saad Tedjar Cezayir 3.882 -ASYA- Sıra Futbolcu Ülke Oy -------------------------------------------------------- 1- Farhad Majidi İran 63.473 2- Karim Bagheri İran 63.395 3- Bader Ahmed Al-Mutawa Kuveyt 29.333 4- Mohammed Noor Adam Hawsawi Suudi Arabistan 14.902 5- Yasser Al-Qahtani Suudi Arabistan 13.620 -ORTA VE KUZEY AMERİKA- Sıra Futbolcu Ülke Oy -------------------------------------------------------- 1- Bryan Ruiz Kosta Rika 4.538 2- Wilson Roberto Palacios Honduras 3.709 3- Javier Hernandez Meksika 963 4- Cristian Bolanos Kosta Rika 679 5- Cuauhtemoc Blanco Meksika 115 -GÜNEY AMERİKA- Sıra Futbolcu Ülke Oy -------------------------------------------------------- 1- Juan Manuel Vargas Peru 7.920 2- Lionel Messi Arjantin 7.492 3- Jose Francisco Cevallos Ekvator 4.388 4- Luis Antonio Valencia Ekvator 4.169 5- Welliton Soares de Morais Brezilya 3.919 -OKYANUSYA- Sıra Futbolcu Ülke Oy -------------------------------------------------------- 1- Harry Kewell Avustralya 119 */