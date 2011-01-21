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ARDA TURAN İLE VOLKAN ŞEN 'EN POPÜLER' İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2011 14:02

-ARDA TURAN İLE VOLKAN ŞEN 'EN POPÜLER'  İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayınlanan ''Dünyada 2010 Yılının En Popüler Futbolcuları'' anketinde Galatasaray'ın milli yıldızı Arda Turan, Avrupa kıtasının en popüler 3. oyuncusu olarak gösterilirken, Bursasporlu Volkan Şen ise 5. sırada yer aldı. IFFHS üyelerinin oylarıyla kıtalara göre dağılım yapılarak gerçekleştirilen Dünyada 2010 Yılının En Popüler Futbolcuları anketinde Arda Turan, Avrupa kıtası değerlendirmesinde Manchester United'ın Bulgar golcüsü Dimitar Berbatov ve Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ardından 3. sırada kendisine yer buldu. Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu, 2010 yılı değerlendirmesinde IFFHS üyelerinden toplam 4 bin 526 oy almayı başarırken, Bursasporlu Volkan Şen ise topladığı 2 bin 559 oyla Avrupa kıtasının en popüler 5. oyuncusu oldu. Diğer yandan, Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell ise Okyanusya kıtasının en popüler futbolcusu olarak gösterildi. Kıtalara göre popüler futbolcu sıralaması ve aldıkları oylar şöyle: /* -AVRUPA- Sıra   Futbolcu                  Ülke               Oy  -------------------------------------------------------- 1- Dimitar Berbatov            Bulgaristan         6.225 2- Cristiano Ronaldo           Portekiz            6.038 3- ARDA TURAN                  TÜRKİYE             4.526 4- Andriy Shevchenko           Ukrayna             2.618 5- VOLKAN ŞEN                  TÜRKİYE             2.559 -AFRİKA- Sıra   Futbolcu                Ülke                 Oy  -------------------------------------------------------- 1- Mohamed Aboutreika          Mısır              34.954 2- Haitham Mustafa Karar       Sudan              20.233 3- Oussama Darragi             Tunus              12.703 4- Abdelmoumene Djabou         Cezayir             4.330 5- Saad Tedjar                 Cezayir             3.882 -ASYA- Sıra   Futbolcu                Ülke                 Oy  -------------------------------------------------------- 1- Farhad Majidi               İran               63.473 2- Karim Bagheri               İran               63.395 3- Bader Ahmed Al-Mutawa       Kuveyt             29.333 4- Mohammed Noor Adam Hawsawi  Suudi Arabistan    14.902 5- Yasser Al-Qahtani           Suudi Arabistan    13.620 -ORTA VE KUZEY AMERİKA- Sıra   Futbolcu                 Ülke                Oy  -------------------------------------------------------- 1- Bryan Ruiz                  Kosta Rika          4.538 2- Wilson Roberto Palacios     Honduras            3.709 3- Javier Hernandez            Meksika               963 4- Cristian Bolanos            Kosta Rika            679 5- Cuauhtemoc Blanco           Meksika               115 -GÜNEY AMERİKA- Sıra   Futbolcu                 Ülke                Oy  -------------------------------------------------------- 1- Juan Manuel Vargas          Peru                7.920 2- Lionel Messi                Arjantin            7.492 3- Jose Francisco Cevallos     Ekvator             4.388 4- Luis Antonio Valencia       Ekvator             4.169 5- Welliton Soares de Morais   Brezilya            3.919 -OKYANUSYA- Sıra   Futbolcu                 Ülke                 Oy  -------------------------------------------------------- 1- Harry Kewell                Avustralya            119 */

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