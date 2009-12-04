T24 - Galatasaray Ali Sami Yen'de Panathinaikos'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndan lider çıkmayı garantiledi.



Spor yorumcusu Mert Aydın, Panathinaikos takımının zaman zaman atağa geçtiği maçta Arda Turan'ın sahadaki oyununu değerlendirdi. Arda'nın topla her buluşmasında bir olay çıktığını söyleyen Aydın, 'Arda'nın yaptıkları Ceza Kanunu'na göre hapis cezası' dedi.



İşte Ntvmsnbc'de yayınlanan o yazı:



Frank Rijkaard'ın doğuma gitmesi olay oldu. Efendim niye Bursa'da takımının başında olmamış. Belli ki sıkıntılı bir doğum var ortada. Onu eleştirenler acaba ne yaparlardı aynı durumda? Gözlerimizi öyle hırs bürümüş ki insanlıktan çıkmaya başlamış yorumlarımız. Ben de olsam ben de giderdim doğuma.

Panathinaikos karşısında Galatasaray bir galibiyetle grup liderliğini garantileyecekti. Yani Liverpool'la ya da Bayern-Juve ikilisinden biriyle eşleşme korkusu olmayacaktı erkenden. Pana ise en azından bir beraberlik koparıp son maça liderlik şansını taşıma niyetindeydi. Barcelona'da omuz omuza çalışan Rijkaard-Neeskens-Ten Cate üçlüsünün satrancı da merak konusuydu.



10. dakikada Arda sağdan geldi. Panathinaikos savunması bir sağa, bir sola savruldu. Sıfırdan ortasına Elano vurmak istedi ama savunma müdahale etti. Arda'nın sağ tarafta rakip oyunculara yaptıkları Ceza Kanunu'na göre ağır hapis gerektiriyordu. Ayağına her topu aldığında o bölge karıştı. Ancak gereksiz sinir ve Gökhan'ın futbola başladığından bu yana kimbilir kaçıncı kez sakatlanıp çıkması Galatasaray'ın temposunu düşürdü. 36'da Cisse sağdan indi. Şutunu Leo Franco çeldi. 42'de Arda ceza alanı dışında 3 Panalı'yı birbirine çarptırırken topu Barış'a aktardı. Sağ çaprazdan şut auta gitti.



İkinci yarı golle başladı. 49'da soldan Arda serbest atış kullandı. Savunmadan seken topa Mustafa vurdu. 2002 Dünya Kupası'nın yıldızlarından Gilberto Silva'ya çarpan top yön değiştirip ağları buldu: 1-0.



56'da Panathinaikos tehlikeli geldi. Cisse, sakatlık öncesi günlerinden bir esintiyle sağdan daldı. Şutunu Leo Franco kornere gönderdi. 62'de Nonda'nın uzaktan şutu az farkla dışarı çıktı.



Galatasaray'da hala bir sıkıntı var. Tamam Baros'un yokluğu önemli. Ancak savunmanın sağlamlaştırılması uğruna hücum etkinliğinin azalması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu, sezonu 100 golün üzerine çıkarak bitirmesi öngörülen bir takım için iyiye işaret değil. Ve tabii Elano! Ortalarda yok. Derdi neyse bilmek gerek, çözmek gerek!